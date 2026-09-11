Opinión | Viento fresco
Periodistas malos, buenos o perrunos
El Ministerio de Marlaska hace un listado de tertulianos, una entomología periodística, un ejercicio grave trufado de mortadelismo
El Ministerio del Interior ha elaborado una lista de periodistas detallando filias y fobias, actitudes, de cada cual. Este es progubernamental, aquel critica al Gobierno, el otro es rojillo. Y en ese plan.
Las listas han existido siempre. Lo malo es que sean negras. Lo malo es no estar incluido en ellas, síntoma de irrelevancia. El asunto lo ha destapado Alejandro Requeijo en El Confidencial. No sabemos a partir de ahora cómo figurará en esa lista Requeijo. Tal vez se le abra una ficha extra con más información: le gustan las primicias. O: lleva el pelo largo. O «padece delgadez y es proclive al tertulianismo, el rigor y las fabes los miércoles».
A mí me gustaría aparecer como partidario del punto y coma. O como desinfectador de gerundios o tal vez como defensor del cantón de Cartagena o apologeta de las comedias de don José Echegaray.
A algunos de la lista se les etiqueta con «hace críticas al Gobierno» o «es de tendencia conservadora», unos apuntes poco profundos, a lo que se ve, con lo ideal que sería saber qué bragas o calzoncillos usan los listados o dónde comen o cuánto cobran o si alguna vez han albergado pensamientos invasivos del estilo «el periodismo es una mierda». Marlaska lo niega todo. Marlaska tiene una lista de periodistas y una lista de cosas que negar y una lista de problemas.
Es inquietante que el Ministerio que ficha delincuentes, fiche periodistas. No es solo una lista de periodistas, es una lista de tertulianos, con fotos ajadas y datos enmohecidos. Sale hasta Ábalos.
La cosa tiene mucho de mortadelismo pero aunque le quitemos hierro, y cobre, es grave en su intención primera. Luego ha venido el espectáculo, fatiguita, de los periodistas -con una mezcla de orgullo y rabia- exhibiendo en X su ficha. Hay quien ha buscado si está como quien se busca en un listado de aprobados. Finalmente, deviene todo en cotilleo.
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