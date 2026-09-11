Sofía en el país de las maravillas

Todas las calles blancas. Y el pueblo, aunque bonito, parece desde dentro una boca con los dientes apiñados. Subimos hasta arriba del todo, donde el castillo y el cementerio. Así son los pueblos de esta tierra, no hay forma de conocerse todos los recovecos. Las cuestas todas empinadas y mi hija echando el peso adelante. Tampoco le llega a faltar el aire, a mí sí. Ya es la última calle antes de aterrizar en la plaza principal, una muy larga hacia abajo, porque ya estamos de vuelta. Hay una bifurcación escondida antes de acabarla y llama nuestra atención. Ella quiere ir sola y explorar, yo la espero al pie del último escalón. La veo acercarse a la primera casa que hace esquina, esa con la puerta pequeña de color azul. ¡Es de mi tamaño, mamá!, con sorpresa. Me fijo. La puerta es un poco más alta que mi hija, de madera antigua pintada de azul pitufo. Tiene una ventanita que se abre por dentro y dos cerraduras. Sofía me dice que hay un cartel al que mi vista no alcanza, pero ella sabe que tiene una frase escrita en francés. Examina las medidas del marco, sé que está observando la textura y el color. Está a punto de hacerlo, lo noto. Con el rabillo del ojo la veo alzar la mano y en seguida oigo el repique de sus nudillos en la puerta. Tres veces. Le grito ¡no! Y se sobresalta. Salimos corriendo y ella se asusta, pero yo rompo a reír. Ya hemos aligerado unos metros y se oye una persiana de la planta de arriba correrse hacia arriba. No miramos. Aceleramos calle abajo. Ella me mira sin entender, nos reímos más fuerte. ¿A que no has podido evitarlo? No.

Hace bastantes años ya, mi hermano pequeño, que hoy descansa en paz, se ingresaba por segunda vez en las cámaras de aislamiento de la planta de hematología. Sabiendo lo que se avecinaba, estaba muerto de miedo. En la cena de esta noche, recuerdo que no pude tocarlo en todo ese tiempo. El acceso estaba muy restringido. Fue muy difícil enfrentarse a su segundo transplante, en gran medida, por la inevitable soledad del enfermo. Cada día mi madre lo acompañaba dentro y él, en la esclavitud de la pulsión de supervivencia, no veía sus opciones. Todas las conversaciones desembocaban en el mismo punto: estaba atrapado. Si subías por la escalera, la estructura más bonita de ese hospital, llegarías a la última planta. A la izquierda, las habitaciones. A la derecha, una puerta que se cierra y un cartel en el ojo de pez: prohibido el acceso a personas no autorizadas. Nos dijeron que no debíamos pasar sin desinfectarnos y asearnos exhaustivamente, que dentro había que enfundarse en un chándal desechable y cubrirse el pelo y los zapatos. Totalmente prohibido introducir comida del exterior u otros enseres no autorizados. Y, por supuesto, asumimos que la puerta con el ojo de pez, la de entrada auxiliar al cambiador y la siguiente al pasillo que conducía a las cámaras estaban cerradas y bloqueadas. Un episodio de ansiedad común, una fase de angustia vital, el miedo a las drogas del hospital, todos los días así para mi hermano. Aunque solo hizo falta una pequeña revelación. Mi madre, mirando a su hijo por la eternidad vivo y muerto, lo supo: Pablo, las puertas no están cerradas.

Quizá el país de las maravillas no sea el destino, sino ese instante en que descubro que puedo mirar de otra manera. Y pienso en Alicia. También ella encuentra una entrada a lo desconocido cuando decide seguir al conejo y dejarse caer por una madriguera. Igual que Sofía, a su manera: cogió la otra calle, le atrajo una puerta distinta a las demás y no pudo resistirse a llamar tres veces. La curiosidad la llevó hasta allí. Como si esa puerta fuese una invitación a imaginar qué podía haber al otro lado. Para mi hermano, las puertas habían llegado a representar el límite de todas las cosas. Al otro lado estaban el miedo, la enfermedad, la espera y la soledad. Hasta que mi madre vio lo que él ya no podía ver: que quizá aquella puerta no estaba cerrada. Que tenía elección, aunque siempre existan consecuencias. Y así le sobrevino ese estado de calma y tranquilidad que nos conmovió a todos.

Esta noche pienso en los dos. Imagino a mi hija volviendo a llamar a esa puerta azul, tres veces con sus pequeños nudillos. Y pienso que, en ese silencio que es la espera, quizá pueda ver a mi hermano al otro lado.