Ceuta: hechos y palabras

La actualidad no difiere del pasado. Quien observa la polarización con asombro es porque de nuestra historia sabe poco o nada. El problema es que se ha ‘innovado en diferido’ (esta expresión le encantaría a Cospedal), puesto que en vez de a mejor ha sido a peor, ya que hemos invitado a la trinchera a la absurdez, y hasta no ver un eclipse, verlo con gafas o tener las pocas luces (eclipse mediante) de hacerlo sin protección (ver el eclipse) te lo pretenden asociar con ser del rebaño, sanchista o libertario, y lo peor es la turba que en tromba compra la burda discusión. Los mismos que hacían malabares para no llamar genocidio al asesinato de miles de gazatíes civiles por ser palestinos, hablaron de invasión desde el primer cadáver exhausto que flotaba en el agua. Por invasión siempre entendí entrar en un territorio para conquistarlo, y para eso qué menos que venir armado y no semidesnudo. En La Rosaleda gritaron el domingo ‘Ceuta no se vende, Ceuta se defiende’ y acto seguido ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’. Más allá de que el Gobierno debería haber tenido una respuesta visiblemente más contundente (lo cual no tiene discusión porque no se ha dado, y eso lo están sufriendo los ceutíes), sorprende que no haya cánticos ni máximas contra Mohammed VI y su dictadura. También oí en la previa algún ‘Ceuta cristiana y no musulmana’. Sorpresa cuando descubran que el 40% de Ceuta es musulmana. A nadie se le ocurrió insultar a Zelensky con motivo de la invasión rusa. Y a nadie se le ocurrió llamar invasión a los 353.000 ucranianos con autorización de residencia en España entre 2025 y 2026. Entristece ser consciente de que al final, en la trampa de la geopolítica, lo más importante es lo que menos importa.