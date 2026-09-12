En la reseña en uno de los diarios de mayor tirada de España del desayuno informativo con la Encargada de Negocios de la embajada de Israel, leo esta frase de José María Aznar, en alusión, se dice, a Israel y a Estados Unidos: «Hace días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis». Leo también lo dicho por la Encargada de Negocios, que, aunque muestre el gran malestar de su país por la postura del actual Gobierno español, desmintiendo unas palabras de Sánchez sobre el origen de la crisis, es cuidado y diplomático en su papel. Pero la frase del expresidente se me ha encasquillado, y vuelvo a ella una y otra vez para tratar de interpretarla, hasta llegar a dudar de mi comprensión lectora. Al final opto por el título de este billete: debe de tratarse de un error.