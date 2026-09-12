Opinión | En corto
Debe de tratarse de un error
En la reseña en uno de los diarios de mayor tirada de España del desayuno informativo con la Encargada de Negocios de la embajada de Israel, leo esta frase de José María Aznar, en alusión, se dice, a Israel y a Estados Unidos: «Hace días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis». Leo también lo dicho por la Encargada de Negocios, que, aunque muestre el gran malestar de su país por la postura del actual Gobierno español, desmintiendo unas palabras de Sánchez sobre el origen de la crisis, es cuidado y diplomático en su papel. Pero la frase del expresidente se me ha encasquillado, y vuelvo a ella una y otra vez para tratar de interpretarla, hasta llegar a dudar de mi comprensión lectora. Al final opto por el título de este billete: debe de tratarse de un error.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
- La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
- La Vuelta a España cortará el tráfico en Málaga este viernes: estas son las calles y líneas de la EMT afectadas
- El mercadillo de antigüedades y segunda mano de Málaga que arrasa cada domingo: ropa, muebles y tesoros de coleccionista por pocos euros
- El Ayuntamiento de Málaga planta un nuevo ficus en La Paz tras talar el ejemplar anterior por riesgo de caída
- Málaga se prepara para el rodaje de ‘Far Cry’
- El mejor helado de toda Europa se hace en la costa de Málaga: 100% sin gluten, con base de ricota, salsa de mandarina y un toque de pistacho
- Elisa Pérez de Siles se despide del Ayuntamiento de Málaga: 'Cambio de lugar pero no cambio de compromiso