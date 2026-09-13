Hay títulos que llegan antes que los artículos. Éste llegó hace unos días, cuando Elisa Pérez de Siles se despidió del Ayuntamiento de Málaga después de casi dos décadas dedicadas a la política. Para Elisa. Como la célebre copla de Beethoven que millones de estudiantes de piano han torturado con admirable constancia mientras sus padres asentían desde el salón diciendo «Maricarmen, este niño tiene un don». La historia, además, contiene una pequeña maravilla. Hay estudiosos que sostienen que aquella pieza no fue escrita para Elisa, sino para Therese Malfatti -hubiera sido ya espectacular que se llamara Therese Porri-, y que el que rescató los papeles interpretó mal el nombre al transcribir la partitura. Quizá nunca fue para Elisa. Pero terminó siéndolo para siempre.

A mí, sin embargo, la versión que más me gusta no es la clásica. Escucho con frecuencia -muchísimo- la adaptación de Los Destellos, un grupo peruano que tuvo la feliz ocurrencia de coger a Beethoven, llevarlo hasta Lima y ponerlo a bailar. El resultado es una fantasía. La melodía permanece, pero cambia el ritmo. Sigue siendo Para Elisa, aunque parezca otra cosa.

Tal vez la política haya sido también eso para Pérez de Siles. Una interpretación temporal. Una partitura importante, exigente y larga, pero no una playlist perpetua. Ha sabido comprender que había llegado el momento de cambiar el ritmo. Y eso, en política, tiene bastante más mérito de lo que aparenta.

Porque entrar en política requiere decisión, pero salir exige carácter. La puerta de entrada suele estar concurrida. La de salida, en cambio, tiene las bisagras oxidadas. Hay personas que llegan anunciando una vocación transitoria y, veinte años después, siguen descubriendo nuevas formas de sacrificarse por nosotros. El espíritu de servicio público es tan intenso que algunos no consiguen encontrar el camino de regreso.

La política posee tentaciones que no aparecen en la nómina. El sueldo puede ser razonable, pero el cargo incluye complementos invisibles. Está la llamada que se devuelve antes, la invitación que llega sola, el asiento reservado y esa consideración general que envuelve a quien aparece en los periódicos. No siempre es poder en el sentido grandilocuente. A veces es algo más pequeño y más agradable. Es el aura.

Y Elisa farmeaba aura en la casona del parque. Y lo hacía porque tenía frescura, personalidad y una naturalidad poco habitual en según qué universos políticos. Sabía estar sin parecer instalada. Sabía hablar sin adoptar ese tono de estadista internacional que algunos concejales estrenan en cuanto les entregan una carpeta.

Y sabía sonreír, que es una cualidad política mucho más importante que memorizar tres argumentarios y decir la palabra transversalidad con gesto severo.

Ha sido durante años una de las figuras más reconocibles del gobierno municipal. Tenía presencia, recorrido, conocimiento de la ciudad y un futuro político que probablemente habría podido prolongar cuanto quisiera. Por eso su marcha merece especial reconocimiento. No abandona cuando ya nadie la llama, cuando se cierran las listas o cuando el partido empieza a esconderla detrás de una maceta. Se marcha cuando todavía podía quedarse.

Lo hace para incorporarse a la empresa privada, ese territorio remoto y misterioso en el que trabaja la inmensa mayoría de la humanidad. Parece que el nuevo proyecto nada tiene que ver con sus responsabilidades municipales, lo que estropea bastante el relato de la puerta giratoria y dejará sin entretenimiento a más de uno. Tendrá horarios, obligaciones, jefes, resultados y probablemente reuniones que podrían haber sido un correo electrónico. La vida normal.

El alcalde aludió también al deseo de Elisa de ser madre y se produjo una de esas polémicas diminutas que hoy ocupan el espacio que antes reservábamos para pensar. Puede discutirse si De la Torre debía hacer pública una aspiración tan personal. Pero de ahí a fingir que la maternidad, la política y la conciliación encajan con precisión hay un trecho considerable.

La realidad es bastante menos decorativa que los discursos institucionales. Si se ejerce la política con la intensidad que merece -incluye no irte de vacaciones si invaden tu país-, resulta difícil cuidar bien de un hijo. Y no porque una mujer no pueda hacerlo todo, sino porque nadie puede hacerlo todo sin pagar algún precio. Tampoco un hombre. La política municipal no termina cuando se apagan las luces del despacho. Hay plenos, actos, reuniones, problemas, llamadas y fines de semana convertidos en prolongaciones del lunes. La conciliación queda estupenda en los carteles, aunque a veces el acto para presentarla se convoque a una hora en la que los niños ya deberían estar cenando.

Si verdaderamente existe ese deseo de ser madre, que solo a ella y los suyos interesa, me parece admirable que lo sitúe entre sus prioridades. No porque la maternidad sea una obligación ni una superioridad moral. Precisamente porque es una elección. En una época que considera revolucionario casi cualquier gesto irrelevante, marcharse de un puesto importante para construir una vida diferente resulta genuinamente antisistema.

Hay algo profundamente sensato en decir que uno se baja de un lugar atractivo, visible y confortable para trabajar en lo privado y formar una familia. Es un soplo de cordura en una sociedad que habla mucho de cuidar, pero organiza la vida como si cuidar fuera una afición de los domingos. También es una impugnación silenciosa de esa idea contemporánea según la cual cualquier retroceso en la exposición pública equivale a una derrota. A veces apartarse del foco no significa apagarse. Significa empezar a ver otras cosas.

No tengo nada contra quienes profesionalizan la política. Gobernar requiere experiencia, preparación y personas capaces de dedicar muchos años al servicio público. El problema comienza cuando la experiencia se transforma en propiedad y el escaño, el despacho o la concejalía empiezan a confundirse con un derecho adquirido.

Elisa se marcha con la ventaja moral de haber podido quedarse. Y si algún día decide regresar, probablemente lo hará en mejores condiciones. Habrá conocido el otro lado, habrá trabajado lejos de la protección institucional y podrá mirar la administración con una perspectiva más amplia. Incluso habrá conseguido una rareza curricular al alcance de muy pocos profesionales de la política. Haber tenido vida después de la política.

Para Elisa quizá nunca fue para Elisa. Tal vez fuese para Therese y un error de lectura acabó regalando a la primera una inmortalidad que no le correspondía. Pero las obras, como las vidas, terminan perteneciendo también a quienes saben interpretarlas. Pérez de Siles ha entendido que una melodía no debe repetirse indefinidamente solo porque el público la reconoce. Hay que saber cambiar de versión. Hay que saber cuándo levantar las manos del piano.

Los Destellos lo comprendieron perfectamente. Conservaron la música y cambiaron el mundo que había a su alrededor. Quizá Elisa esté haciendo exactamente eso. No desaparecer, sino comenzar a sonar de otra manera.

Viva Málaga.