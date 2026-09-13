Podríamos ser nosotros

Hay una pregunta que creíamos resuelta desde hace siglos y que, sin embargo, seguimos respondiendo mal ¿qué es ser humano? La teoría lo tiene claro, pero la práctica, la que se ve en las calles, en las costas, en los telediarios, insiste en dibujar un solo rostro válido, varón, blanco, europeo. Todo lo que se aparta de ese molde parece necesitar una justificación extra para merecer compasión, como si la dignidad se repartiera por cuotas y no por el simple hecho de existir.

Lo hemos visto estos días en Ceuta. Nadie discute que sus vecinos tengan derecho a la libertad, a entrar y salir, a vivir tranquilos. Eso no está en cuestión, ni debería estarlo nunca. Lo que sí lo está es que esa misma ciudadanía sea capaz de quemar las pocas posesiones de quienes duermen en chozas en la playa, de impedir que la Cruz Roja les reparta comida, de negarse siquiera a intentar un acuerdo. Ahí ya no hablamos de defender un territorio, sino de decidir, con una frialdad que asusta, quién cuenta como persona y quién no.

John Rawls proponía un ejercicio sencillo y a la vez incómodo, imaginarnos tras un velo de ignorancia, sin saber qué lugar ocuparíamos en la sociedad que estamos diseñando. Si no supiéramos si naceríamos en Tarifa o en Tánger, en una casa con calefacción o en una choza de plástico junto al mar, ¿qué reglas nos parecerían justas? El ejercicio no es abstracto ni académico. Es, quizá, el único camino honesto para entender de qué lado de la balanza estaríamos si el azar nos hubiera colocado en otro cuerpo, en otra frontera, en otro pasaporte distinto al nuestro.

Ser humano no debería ser una cuestión de aspecto ni de origen, sino de reconocer que lo que les pasa a otros nos podría pasar a nosotros mañana mismo. Esa es, me parece, la empatía más elemental y también la más olvidada en estos tiempos de discursos fáciles. No se trata de negar la ley ni de pedir que no haya orden en las fronteras, sino de exigir las consecuencias de la violencia y del odio a quienes de verdad las merecen, y no descargarlas sobre quienes solo buscan lo que cualquiera de nosotros buscaría en su lugar, un futuro donde vivir sin miedo y sin humillación constante.

Quizá el primer paso sea el más difícil, mirar de frente a quien duerme en una choza en la playa y reconocer en él, sin matices ni excusas ni condiciones, un ser humano exactamente igual que nosotros. Porque mientras sigamos midiendo la humanidad con esa vara tan estrecha, seguiremos traicionando lo único verdaderamente universal que tenemos.