Postal democrática

El verano de 1926, más de 130.000 neoyorquinos pasaron un par de noches en la playa de Coney Island, la gente escapaba del terrible verano en la ciudad. Los U.S.A sufrieron una ola de calor que provocó centenares de muertes y causó innumerables problemas en las grandes ciudades. En la Península Ibérica se llegaban a los cuarenta grados a la sombra y a 51 al sol según los registros de hace exactamente un siglo.

La primavera anterior había caído Abd-el Krim. Acorralado, y tocada su fama de invencible, acabó entregándose a las fuerzas francesas. Había trabajado para la administración española y sido condecorado en su momento. Con los filones de hierro, cobre, oro y plata costeó su campaña en el Rif. Mi querido abuelo materno, V.Vial Margarit, allí estuvo por imperativo legal como tantos miles de jóvenes que perecieron. Muchos antimilitaristas como él acabaron en primera línea de fuego ofreciendo sus vidas al capital ajeno. Mi ancestro no quería estar allí, pero acabó dando algo más que la talla, quedó marcado para siempre. No tanto como otras familias originarias del Rif con cuyos descendientes he llegado a intercambiar memoria.

Lo de Alfonso XIII y su «carne de gallina», como reacción a la generosidad del empresario vasco, se lo dejo a ustedes aquí. Cansa la cantidad de palurdos que no leen en este país y solamente gritan o aplican violencia con impunidad tutelada. Muchos catalanes y vascos murieron en un conflicto que no iba para nada con ellos y probablemente con muy pocos jóvenes de aquella generación en general. La guerra es la mayor manera de perpetuarse en el poder cuando no lo logras en las urnas, Aznar lo intentó en Perejil, este percal de hoy no es en absoluto nuevo.

A principios del verano de 1926 el genio catalán Antoni Gaudí murió y la expedición de Madrid a Filipinas concluyó con gran éxito en su primer vuelo. Todo fechas históricas al boleo como esa entrada tímida que recuperas en que algunos historiadores sugieren que Juan Carlos de Borbón planteó en 1979, a los EEUU, ceder Melilla a Marruecos. Para Ceuta se proponía un estatuto internacional muy parecido al de Tánger. Servidor carece de los conocimientos para opinar sobre la soberanía en cuestión aunque sugiere consultar, entre otros historiadores, la obra de Josep Amengual en su Història de Mallorca i les religions del Llibre que en sus páginas aborda el origen de Septem quedando muy reflejada en sus siete montes la silueta de los centinelas romanos.

A mi querido avi, muchos voceros patriotas de hoy, violentos agresores de periodistas, no le llegan a los tobillos. Hombre de paz y librepensador (luego preso en Can Mir, of course) sacrificó su vida, como tantos otros chicos, y muchas cosas más que no vienen ahora a cuento. (Pla se paseaba en albornoz por la playa del Canadell, vecino suyo, él o sus papis pagaron la cuota para no ir, obviamente). Las familias del otro lado de la trinchera han vivido secuelas peores. He tenido ocasión de hablar con descendientes que también siendo nietos tienen memoria. Marruecos siempre ha sido la excusa barata para muchas patrañas; al margen de ser un régimen dictatorial, hoy los únicos movimientos claros que existen objetivamente son los del presidente Trump blanqueando a viejos yihadistas y colocándolos en «renovados» gobiernos encadenando a todos los integristas de diferentes credos y colores en todo el mundo.

Por supuesto que este articulito resulta facilón y panfletario, la ocasión lo merece. Sigan scroleando si gustan. El sufrimiento de los ciudadanos de esta región y de las personas que cruzan es el detonante último a la hora de rentabilizar en votos el viejo negocio del odio, la guerra y la muerte y todo como represalia contra el flamante «peor aliado de Europa» que hace que el trumpismo hoy desnude, ya del todo, a la socarrona loba europea y su cainismo de postal azul.

Los que más sufren las consecuencias del inepto gobierno de los EUA son los mismos norteamericanos, con y sin papeles, pero cualquier decisión en el tablero global donde el payaso pierde el zapato abre un nuevo foco sobre la lona de la función pantomímica global. Del prematuro apoyo en Pearl Harbour al nuevo chiste político a lo Dragón Rapide en las Puertas de Hércules. Temerária vergüenza el voluntariado de la ignorancia.