La profundidad del Estrecho

A veces cuando paseo por la Alameda Principal y veo los puestos de flores siempre busco la que más me gusta. Pues ahora me pasa lo mismo con el tal Sánchez. Fue raudo a Ceuta y desapareció también veloz, ya había cumplido, y volvió a La Mareta, mientras que los militares se quedaron sin permisos y no pudieron abandonar sus unidades. Sentido de Estado, se llama, y gran ejemplo. ¿Acaso podía esperarse algo distinto? Me pregunto también quién será su sastre, su sastre por dentro, quiero decir. Pero sigo paseando y esta mañana, viernes, me han parecido de un encanto único las orquídeas blancas del puesto de Emilia.

Entonces recuerdo que, a cientos de metros de profundidad, dependiendo de la orografía marina del Estrecho de Gibraltar, se extienden 29 kilómetros de cables eléctricos, un puente invisible que une Marruecos a Europa en un doble sentido, salen de Tarifa y llegan hasta la estación terminal de Fardioua. España puede prescindir perfectamente del flujo, Marruecos no, que llega a cubrir hasta el 20 por ciento de su demanda nacional eléctrica gracias a los españoles. Bueno, pues eso.

Lo que me ha extrañado en esta enésima crisis es el perfil bajo y buscado, en relación al que podría haber tenido, de Bendodo, don Elías, sobre Marruecos, principalmente se ha referido a Sánchez. Él es judío sefardita y cuando fue consejero de Presidencia, hizo buenas relaciones con André Azoulay, que llevó los asuntos económicos de M6 y hoy es una especie de relaciones públicas que ha ayudado mucho en la melée de árabes y judíos. Bendodo y Azoulay consiguieron que unos barcos trasladaran de Huelva a Tánger a 7.000 recolectoras marroquíes de fresas cuando la covid, seguro que conocen la historia.

Pero Bendodo ha dicho, y no es poco, que los invasores se deben ir por donde han venido, lo que me parece muy razonable, y si no se van pues hay quienes les pueden ayudar a hacerlo, aunque estamos más centrados en el censo, la burocracia primero, mientras Marruecos sigue en guerra -híbrida, por supuesto-, reclamándonos lo que no es suyo.

Estoy seguro de que faltan muchas cosas por saber que nos helarían la sangre. Buena parte del pueblo marroquí quiere irse de su país y, en cuanto ve la puerta entreabierta la empuja, y al otro lado está España, que no tiene culpa de la falta de libertades del vecino; rectifico, algo de culpa sí tiene porque sostiene al régimen pensando aquello de que más vale que sea estable, que si no los islamistas, etc. Pero ¿qué se puede esperar de un Estado que todavía no ha reconocido a sus muertos, cuyos dirigentes esconden las fotos de los cadáveres flotando y cuyas familias no han recibido ni el pésame oficial? Por cierto, recomiendo el estudio de las pequeñas diferencias entre la perdiz roja española, la Alectoris rufa, y la perdiz moruna, o Alectoris barbara, nos ilustra sobre esta especie y su canto, que es de tres clases, mayor, de cuchicheo y embuchada.

El otro día recordaba en un suculento almuerzo -era miércoles y tenían cocido en dos saltos en María- una sala de baile, Barsovia, así escrito, próxima a Uncibay, en la que se escuchaba aquella, hoy vieja canción (1988), ‘Devórame otra vez’, de Lalo Rodríguez, y ella me apunta que ahora podría titularse, ‘Invádeme otra vez’. Más triste es que la consejera socialista del Gobierno Vasco le haya concedido el tercer grado al demonio etarra Henri Parot, 39 asesinatos.

Y me pasan la información de que Ucrania, que no celebra elecciones supuestamente por la guerra, considera legalizar la industria pornográfica para financiar su defensa. Un chico listo este Volodímir, o sea que la Rusia invasora también consigue que no haya democracia. Aplausos. En España lo que pasa es que PISA dice que nuestros chicos no son, ni muchísimo menos, los más preparados de la historia, lo que sostienen los halagadores de lo que se tercie. ¡Qué decepción!

El caso es que terminamos en El Corte Inglés, planta sexta, y ahora resulta que estos grandes almacenes solo te pueden servir una marca de tónica. Mala práctica la de sacrificar la libertad de elección del cliente al beneficio comercial que pueda suponerle este monopolio. Ya Vicente Huidobro dejó escrito:

Un día vendrá ha venido ya

La selva forma una substancia prodigiosa

La luna tose

El mar desciende de su coche

Un jour viendra est déja venu

Y yo no digo más ni primavera e invierno.