El último curso de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

Pedro Sánchez inicia su último curso. El presidente del Gobierno emprende su postrera salida quijotesca sin enemigos ni sucesores de gran talla, protagonista único en el triunfo y el descalabro. Su monopolio de la actualidad le ha contagiado la convicción de que se sucederá a sí mismo, pero es el único que lo piensa, así que le faltan unos millones de votos. La suficiencia del líder socialista permanece intacta, ni se molesta en buscar la empatía con la ciudadanía de Ceuta a la que culpa de rebeldía, por lo que solo pretende comprar su voluntad.

La continuidad de un gobernante no reposa tanto en la anulación de sus rivales como en la supresión de los candidatos que despuntan entre sus seguidores. Sánchez ha tenido mucha suerte con sus antagonistas, porque Feijóo necesita con urgencia un guionista letrado. Es imposible acumular la montaña de desaciertos expresivos que caracterizan el discurso del líder de la oposición, empeñado en desaprovechar las infinitas oportunidades que le brinda el PSOE. El proceso de autocombustión política espontánea de Díaz Ayuso tampoco ayuda al PP, circunscrito a una docena de barones sometidos a Vox.

Sin embargo, Sánchez sobresale especialmente en la esterilización de sus herederos. La derecha desautorizaba con furia las vacaciones presidenciales en Lanzarote porque ningún ministro podía competir en audiencia con su presidente, con lo cual se desperdiciaba el impacto de la campaña de Ceuta delineada por la oposición. En proporción a la importancia que el propio líder otorga al PSOE, debería disponer de media docena de posibles sustitutos en orden de combate. En el caso solitario de Carlos Cuerpo, no puede hablarse tanto de designación como de resignación, dada la pasión del vicepresidente primero por el anonimato.

¿Leería usted este texto si estuviera dedicado a un político distinto de Sánchez, a quien usted estadísticamente desea derrotado en este curso? Mantener la atención en el presidente magnético es compatible con prescribir su agotamiento. Los mismos socialistas que hoy consideran insustituible y casi inextinguible a Sánchez, serán los primeros en decretar que debió retirarse antes de las elecciones de 2027, y en concluir que ha sido un lastre para el PSOE. El díscolo García-Page va a sentirse muy acompañado dentro de unos meses.

La futura diáspora o desbandada se traduce hoy en la pérdida del control del Gobierno por parte de su presidente. De ahí que veteranos amortizados como Margarita Robles (69) o Grande-Marlaska (64) se aporreen en público desde la convicción de la ausencia de futuro. No se enzarzan para mejorar las perspectivas de su Gobierno desde una visión crítica, sino porque temen que llegue el hundimiento definitivo sin haberse permitido el placer de ajustar cuentas en público con su principal enemigo en el gabinete y en la vida pública.

El duelo en el barro Robles/Marlaska que define el comienzo del último curso de Sánchez enfrenta a dos magistrados de postín, que han elegido el peor momento para demostrar que la falibilidad humana no distingue de togas ni entorchados. Además, emplean la táctica barriobajera y tan poco jurídica de desmentir al compañero de consejo en público, para rechazar a continuación a los medios que difunden la reprobación.

La escenificación del duelo a muerte política, porque Marlaska se halla en una situación muy peliaguda si tuvo conocimiento previo de la entrada masiva en Ceuta, alcanzó su expresión dramática el pasado jueves en el Congreso. Poco podía imaginar Robles que iba a ser sometida a escarnio público por parte de Sánchez, que desacreditó los informes de Inteligencia que su ministra considera innegables. Al negarse a aplaudir o a levantarse de su asiento para aplaudir la intervención presidencial, tal vez la titular de Defensa sopesó el error de no haber reaccionado al difundirse que el presidente del Gobierno la agravió ante Ábalos con un despectivo «se acuesta con el uniforme, es una pájara».

La extinción de estrellas fugaces como Yolanda Díaz resalta la permanencia en cartelera de Sánchez, que ha resistido milagrosamente hasta el último curso. Ahora bien, en la réplica del jueves apareció al borde del agotamiento. Conviene valorar la hipótesis de que las heridas que arrastra el presidente no sean públicas, sino privadas. La humillación supera al dolor por la condena del hermano del líder socialista o el procesamiento de su esposa, afrentas intolerables para un titular del poder ejecutivo. Sobre todo, a la vista de la exoneración a trancas y barrancas de otros primeros ministros o incluso reyes. La inocencia que atribuye a sus familiares agrava el trauma presidencial, al no haber evitado su peripecia penal.

La acumulación de inquilinos de la Moncloa permite un estudio de presidencias comparadas, donde las vicisitudes previas suavizan los acontecimientos cargados con el sobrepeso de la actualidad. Sin embargo, es de temer que Sánchez hubiera repetido las mentiras de Aznar tras el 11M, visto que su empecinamiento en Ceuta se extiende a la figura del «autor intelectual». Cuando se resalta que ningún presidente del Gobierno ha aguantado tanto como el vigente, se olvida que sus predecesores dimitieron antes de alcanzar el nivel actual de erosión.