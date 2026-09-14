Sobre las esculturas del Puerto: con tantos museos no hemos aprendido nada de nada

En la capital en que nació Pablo Ruiz Picasso y que desde hace unos años se vanagloria de ser ciudad de los museos no hemos aprendido nada de nada. Tener delante de nuestras narices obras maestras de Chagall, Rothko o Hilma af Klint, entre muchos maestros, no nos ha servido para darnos cuenta de que dejar que el conjunto escultórico 'Las columnas del mar', de Ginés Serrán, presida la entrada al Puerto de Málaga supone un auténtico bochorno estético, además de esconder una operación político-cultural más que cuestionable.

Ahora, después de que las instituciones cívicas y bastantes ciudadanos se opusieran a que la Venus, el Neptuno y los leones del ceutí estuvieran en tal enclave preeminente durante 25 años, como era la idea inicial, el alcalde, Francisco de la Torre, ha salido al rescate, como en las películas cuando, a punto de recibir la inyección letal el condenado a muerte, el alcaide de la prisión recibe una llamada telefónica con el inesperado indulto. Mañana se estudiará una nueva propuesta de Serrán en la Junta de Gobierno Local: el autor dice que cede indefinidamente las esculturas a la ciudad. Vamos, que hay que aceptar el 'regalo', por narices.

El alcalde, Francisco de la Torre, ha salido al rescate, como en las películas cuando, a punto de recibir la inyección letal el condenado a muerte, el alcaide de la prisión recibe una llamada telefónica con el inesperado indulto

"El escultor número uno del mundo"

Todo fue muy raro desde el principio. La Autoridad Portuaria le dijo que sí a un señor ceutí (cuyo padre nació en Villanueva del Rosario) que se autoconsidera "el escultor número uno del mundo" pero en cuyo currículum la única referencia potente es una colectiva fue hace 45 años en el Guggenheim de Nueva York. La cosa era exponer un conjunto escultórico de unos cuantos metros de altura y varias toneladas de peso en nada más y nada menos que la entrada principal al Puerto de Málaga. Así, directamente, como quien cambia el felpudo de la entrada de su piso.

Publicación en la página de Linkedin del artista / Linkedin

Pero es que, claro, no nos iba a costar nada: hasta los gastos de fundición y transporte, terminaría diciendo el propio creador, correrían de su cuenta. Eso sí, luego los genios del acuerdo se dieron cuenta de que había que instalar los mamotretos en alguna superficie potente, que soportara el peso, y ahí ya nos tuvimos que rascar el bolsillo: 70.000 euros costaron los pedestales sobre los que están colocadas la Venus y el Neptuno.

"Un parque de atracciones"

Entonces llegó Rosario Camacho, la máxima responsable de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y empezó el lío: la institución aseguró en un escrito que el conjunto aproximaría al Puerto "más a un parque de atracciones que a un recinto de la trascendencia histórica y cultural que el mismo supone secularmente para la ciudad", por no hablar de que las figuras parecen "superhéroes y superheroínas del universo Marvel" y que no dejarían ver "un símbolo de la ciudad y del puerto y que está colocado detrás: el relieve de San Ciriaco y Santa Paula, los Urbis Tutelares, que conmemora y señala el comienzo de las obras del puerto en 1588".

Serrán, con sus leones del Puerto de Málaga / Lorenzo Carnero

Una campaña de firmas online y un considerable revuelo público (bueno, todo lo considerable que puede ser un revuelo sobre una cuestión como ésta en Málaga, poco dada a debates estéticos) lograron que la Autoridad Portuaria terminara dando marcha atrás: nada de 25 años de exposición de las obras de Serrán; sólo 6 meses (que terminan este miércoles) y fuera. Hasta que De la Torre, sin que se haya producido demanda social alguna (al menos yo no me he enterado de ella), se haya arrogado el liderazo de Los Amigos de Gines (perdón). Porque algo se muere en el alma cuando un amigo se va.

¿Michelangelo recogiendo firmas?

Dice el alcalde que el escultor y su abogado le han presentado 12.000 firmas ciudadanas de apoyo a 'Las columnas del mar', lo que, en su opinión, supone un aval más que suficiente como para replantearse su retirada del Puerto. No han sido pocos los que han recordado estos días las 30.000 rúbricas recogidas por la iniciativa para un bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol y que, de momento, no han sido tomadas en consideración por el Ayuntamiento ni siquiera para hacerse algunas preguntas sobre el proyecto. Por no hablar, claro, de que las firmas a favor de la permanencia de las esculturas las ha recogido el propio artista, sin más 'auditoría' que su ego (por cierto, el autoproclamado 'escultor número uno del mundo' rebajándose a callejear para pedir apoyos a su arte... Eso no lo hizo Michelangelo, me temo).

Pero, ¿quién es este hombre que presume de centenares de exposiciones por todo el mundo? Nadie lo sabe a ciencia cierta, y todo a su alrededor es raro. Recordemos que hace no mucho el creador estuvo días anunciando una conferencia sobre "su gran obra escultórica y pictórica" en la Facultad de Turismo de la UMA; una charla que la propia Universidad se apresuró a desmentir: nunca estuvo prevista así que nunca se celebró.

Pero es que googlear su nombre supone toparse o bien con informaciones y opiniones sobre el follón de 'Las columnas del mar' o con un puñado de referencias que contenían el mismo texto biográfico, el que él mismo (o un equipo de comunicación) se confeccionó para promocionarse. Extraña que apenas haya referencias en la Red sobre un artista de supuesta magnitud, que, además, dice ser graduado (con honores) en Antropología por la Universidad de Nueva York, autor de libros de historia, educación y también su disciplina académica y también asesor de las Naciones Unidas y de la Fundación Ford (en asuntos indigenistas).

No nos creamos tan especiales: Málaga es sólo una parada más en la amplia ruta de 'regalos' del ceutí. Próximas paradas: Asturias y Melilla

No nos creamos tan especiales: Málaga es sólo una parada más en la amplia ruta de 'regalos' del ceutí. Serrán-Pagán ahora está camelando a las autoridades asturianas para 'colar' otra obra suya. "Quiero exhibir mi 'Calipso' en Salinas para hacer realidad el sueño de los Amigos del Museo de Anclas", anunció en una reciente entrevista con 'La Nueva España'. También fue recibido en 2024 por el presidente de la otra Ciudad Autónoma, Melilla, a quien le propuso, leemos en 'El Faro de Melilla', "exponer un trabajo artístico" allí. El hombre, dadivoso, desde luego, es.

Los 'haters' de siempre

Lo cierto es que la campaña contra las esculturas también ha suscitado críticas. Para bastantes malagueños, los contrarios a 'Las columnas del mar' son los haters recalcitrantes de siempre, los que no están a gusto con nada, los que siempre protestan, los que no tienen otra cosa más urgente e importante de la que preocuparse. Los elitistas. A ver, a mí tampoco me hizo ilusión cuando en San Telmo equipararon "lo kitsch" con el universo Marvel (en la historia de La Casa de Las Ideas hay muchas estéticas, muchas de ellas la mar de interesantes); creo que referencias como ésta, las que parecen diferenciar la cultura con C mayúscula y con c minúscula, terminan alejando a la gente del arte, haciéndole un flaco favor a lo que quieren defender.

Supongo que deben incluirme en las filas de los elitistas, aunque yo prefiero considerarme en realidad exigente. Me gusta pensar que nos hemos dotado de equipamientos culturales (que nos cuestan millones de euros cada ejercicio) para configurar una sociedad más instruida, mejor formada y más sensible a las manifestaciones artísticas; en fin, que hemos subido unos cuantos peldaños, que hemos 'mejorado', que, por tanto, debemos ser más selectivos, no conformarnos, aspirar a la calidad, a lo que inspira. ¿Por qué entonces, aceptar, un sucedáneo de monumental simpleza como las obras de Ginés Serrán, declaraciones de supuesta opulencia (dorado fake) de gran peso pero nulo poso? ¿Qué pensarían Pablo Picasso, Eugenio Chicano o Miguel Berrocal, por ejemplo, de estas esculturas? Seguramente les estaríamos defraudando como vecinos.

... Y una solución

Asegura Ginés Serrán, caballa orgulloso, en una reciente entrevista con el diario gijonés 'El Comercio', que lo ocurrido recientemente en su tierra natal "no es una crisis migratoria sino una invasión de jóvenes casi todos en edad militar". "A todos los que están creando vandalismo, asaltando, violando niñas, robando, peleando en la calles, que el Estado les ponga una solución", abunda, conciliador. Pues he aquí yo con una solución, pero no para lo de Ceuta sino para lo de sus esculturas en el Puerto de Málaga: ¿por qué no nos llevamos la Venus, el Neptuno (con el amenazante tridente) y los leones para allá y los ponemos en la frontera con Marruecos a modo de valla disuasoria? Señor Serrán, allí les podrá poner todas las banderas de Es-pa-ña con las que tanto le gusta vestir a sus esculturas (porque lo hace usted, ¿verdad? Como lo de que aparecieran con las bufandas del Málaga C.F. cuando el ascenso a Primera: venga, confiese) y resultarán más útiles allí, créame.