Opinión | Al azar
Gordo, feo y enano
Jalen Brunson, base en punta de los New York Knicks, es gordo, fofo, desgarbado, enano (1,85) y zurdo, en una enumeración que no agota sus carencias. Es el último jugador al que escogerías para tu equipo. De hecho, fue apenas el 33 del draft, elegido ya en segunda ronda y cerca del suspenso. Sería fácil elaborar un vídeo de sus prestaciones actuales en que aparece como el perfecto mediocre, con ese trotecillo de pasos cortos y piernas arqueadas. Antes de acabar este párrafo, Jalen Brunson también es ahora mismo el mejor jugador de baloncesto del mundo. Condujo a su equipo a este título y obtuvo de modo inapelable el trofeo de elemento más valioso de la final ante los San Antonio Spurs.
A lo largo del pasado junio, Brunson protagonizó la mayor exhibición de pericia individual de los últimos tiempos. No sé si hemos detallado que lanza al aro torpemente, con extrañas figuras asimétricas, sin las parábolas perfectas de Stephen Curry. Ni siquiera vamos a esgrimir los 45 puntos del base neoyorquino en el quinto y último partido de las finales de la NBA, con rachas de cinco canastas consecutivas. El impresionante fenómeno no solo es improbable por su físico, sino ante todo por los efectos mágicos que prodiga. «Este tío es demasiado pequeño», lo había descartado una integrante del equipo técnico de los Spurs. Una visionaria algorítmica, sin duda.
Como un David áspero y desgastado, el gnómico Brunson derribó en las finales de la NBA al gigante extraterrestre Wembanyama, que con sus 2,24 le saca literalmente dos palmos, sin olvidar que piensa en francés. Un ejemplar del baloncesto callejero más burdo, en las antípodas de Allen Iverson o del ballet de Shai Gilgeous-Alexander, logró el primer título para Nueva York en más de medio siglo. Y no me hablen de un ejemplo de superación, porque se trata de simple aceptación. Jalen Brunson es el mejor jugador del mundo porque es gordo, fofo, enano, zurdo y un genio.
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