Opinión | Tribuna
«A mamá no le gustan los animales»
Mi hijo soltó de pronto esa frase delante de gente y me quedé muda. Cómo que no, por qué afirmó eso
«A mamá no le gustan los animales». Mi hijo soltó esta frase hace unos días, en medio de un grupo de gente, y me quedé muda. ¿Cómo que no me gustan los animales? Los amo. Siempre he tenido mascotas y he disfrutado del contacto con la naturaleza y con cualquier animal que se me haya cruzado por delante. Pero mi hijo se ha empeñado en tener una mascota y yo, de momento, me niego. Así que, a sus ojos, me he convertido en esa madre terrible a la que «no le gustan los animales».
En mi día a día voy muchas veces con la lengua fuera para llegar a todo, y pensar en ampliar la familia con un nuevo miembro al que cuidar me da una pereza inmensa. Entonces aparece en mi cabeza la niña que fui: la que tuvo gatos, patos, conejos, hámsters, peces, ranas, tortugas, canarios... Mi madre solo me prohibió tener perro, pero siempre hubo algún animal en casa.
Crecí entre la ciudad y el pueblo, donde mi familia tenía una explotación agraria y ganadera. Cada vez que íbamos había algún cachorro cerca: gatos, perros, conejos, cerdos, pollitos o terneros. No hay nadie a quien le gusten más los animales que a mí, que casi me dejo morder por un coatí en la Riviera Maya por intentar acariciarlo, o que recuerdo como experiencias mágicas nadar rodeada de tortugas marinas en Akumal o quedarme embobada al ver una bandada de cigüeñas sobrevolando mi cabeza en Salamanca.
Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado el tiempo y ha cambiado la mirada. Ahora, tener un bicho en casa me parece un marrón. Y aborrezco oírme decirlo. Así que estoy valorando la entrada de un nuevo miembro en la familia. Mi hijo no me lo ha puesto difícil. Pese a su pasión por los reptiles, solo quiere una tortuga. Algo, en principio, bastante manejable.
Vista la experiencia de otra amiga madre, parece que requiere sobre todo un cuidado escrupuloso del agua y de su pH, algo que no termino de entender cuando pienso en cómo sobreviven las tortugas del Parque de la Paz.
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