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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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El patriotismo más difícil

La incapacidad del Gobierno para tripular el conflicto de Ceuta y la sensación de estar noqueado, la trampa de un sistema de derechos burocratizado e incapaz de contemplar supuestos excepcionales, la obsesión del PP en sacar renta electoral, dejando que el Gobierno se cueza en su salsa, la insistencia machacona en las culpas de Marruecos -por evidentes que sean- olvidando que hace falta su colaboración para expulsar a la gran masa de invasores, y los primeros brotes de violencia, pueden llevar la situación a un punto inmanejable. PP y PSOE deberían practicar el patriotismo más difícil, situarse por encima de la dinámica de partido, dejar para luego las responsabilidades de todo tipo y centrase en la manera tan legal como efectiva de sacar del escenario ceutí a los que lo han invadido, con las excepciones que procedan pero sin que estas desvirtúen la ley principal: que tienen queirse. n

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