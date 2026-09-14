La incapacidad del Gobierno para tripular el conflicto de Ceuta y la sensación de estar noqueado, la trampa de un sistema de derechos burocratizado e incapaz de contemplar supuestos excepcionales, la obsesión del PP en sacar renta electoral, dejando que el Gobierno se cueza en su salsa, la insistencia machacona en las culpas de Marruecos -por evidentes que sean- olvidando que hace falta su colaboración para expulsar a la gran masa de invasores, y los primeros brotes de violencia, pueden llevar la situación a un punto inmanejable. PP y PSOE deberían practicar el patriotismo más difícil, situarse por encima de la dinámica de partido, dejar para luego las responsabilidades de todo tipo y centrase en la manera tan legal como efectiva de sacar del escenario ceutí a los que lo han invadido, con las excepciones que procedan pero sin que estas desvirtúen la ley principal: que tienen queirse. n