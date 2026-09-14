El relincho del centauro

Antonio Muñoz Molina buscaba una palabra para nombrarlos. La que indica el diccionario -centauros- no le convencía para ponerla en boca del abuelo del protagonista de El jinete polaco (1991). Demasiado culta, demasiado formal. Es importante el lenguaje. De hecho, es el inicio de todo lo bueno y lo malo. Juancaballo nació de la ocurrencia del escritor para referirse a una de esas criaturas mitad hombre, mitad caballo que aparecen en la fachada de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda.

Juancaballo también es el título de la obra de Juan Berlanga, bailarín del Ballet Nacional de España y director de su propia compañía. La pieza obtuvo este año el Premio Max al mejor intérprete masculino y, desde su estreno en Úbeda, lleva dos años de gira. El miércoles 2 de septiembre estaba programada en la inauguración del ciclo CallejeArtes en Manzanares (Ciudad Real). La obra se representó, sí, pero tuvo que detenerse cuando un grupo de manifestantes en apoyo de Ceuta decidió insultar al bailarín, desenchufar los altavoces e, incluso, lanzar una silla al espacio escénico. «Maricón» fue el improperio preferido. Un día después, en Palencia, el grupo gallego Tanxugueiras sufrió un intento de boicot por parte de unos manifestantes también en apoyo de Ceuta al grito de «Muerte a Galicia» y «Muerte a las paletas».

Frente a la totalidad de la población y de los manifestantes de Manzanares o de Palencia, la proporción de energúmenos fue pequeña. Pero, a veces, no es tan importante el número de gargantas que emanan los sonidos, sino el viento que las envalentona y amplifica sus voces. En los textos de la antigua Grecia, los centauros representaban las fuerzas primitivas y salvajes, la barbarie frente a la civilización. Cuando entraban en batalla, emitían feroces gritos humanos mezclados con sobrecogedores relinchos de furia. El sonido aterrorizaba a sus oponentes. Hoy, esos gritos contaminan el aire. Es una rabia, un rencor nuevo y viejo a la vez. El aliento renacido de las sepulturas del odio.