Vivimos en un país ingrato, por Jose Bermejo

Siempre lo ha sido y siempre lo será. Aunque algunos tengamos la esperanza de que, quizás, algún día esto cambie, pero hasta ahora, el tiempo nos ha enseñado que no hay gratitud para con aquellos a los que sirven o sirvieron a su patria.

Me ha alegrado mucho saber que, el Ministerio de Defensa, tiene en marcha proyectos de viviendas militares en algunas zonas de España, como en Zamora o Pontevedra, muy necesarias para que los actuales efectivos puedan acceder a una vivienda digna y asequible, adaptadas al nivel económico de un miembro en activo de las fuerzas armadas. Edificios modernos sin lujos, claro está, pero con las comodidades mínimas para vivir en el día de hoy. Como es justo y merecido para aquellos que entregan sus vidas por mantener las nuestras a salvo, nuestra seguridad, la de todos.

No ocurre lo mismo para aquellos que sirvieron hace años, en otros tiempos, quizás más duros y difíciles que ahora. Aquellos que arriesgaron sus vidas por la democracia y la libertad, en épocas difíciles. Esos que mantuvieron la paz y la calma en una transición muy tensa, que resistieron recortes drásticos con los primeros gobiernos democráticos, que aguantaron cambios e injusticias estoicamente durante sus carreras. Los que vivieron la amenaza del terrorismo a las puertas de sus casas, de sus hogares, de sus familias.

Las viviendas de Málaga, algunas con ochenta años ya cumplidos, como las de Calle Martínez Maldonado, dejaron de ser militares hará unos veinticinco ya, al pasar su propiedad a los inquilinos de aquel entonces, militares retirados o en reserva a punto de jubilarse, con largas carreras a sus espaldas, o viudas y familias de hombres que ya dieron sus vidas por el país. Unos edificios que cumplieron su función en su momento pero que, a día de hoy, adolecen de bastantes defectos heredados. Muchos de ellos se van arreglando, poco a poco, con el esfuerzo de los actuales propietarios, pero otros son imposibles de afrontar sin ayuda. Y esa ayuda no acaba de llegar. La respuesta negativa es la que reciben siempre que intentan sumarse a una oferta pública, para conseguir que les instalen los ascensores que llevan necesitando esos edificios desde hace años. Todos son rechazos, pegas, límites que acaban minando la poca esperanza que esas personas tienen de poder llevar una vida normal. Personas mayores, muy mayores, que llevan años sin poder salir de sus viviendas, porque no tienen fuerzas para bajar dos, tres o hasta cuatro pisos de escaleras, resignadas a pasar los últimos días de sus vidas, encerrados, sin poder salir ni a comprar el pan.

Es triste, es una realidad muy triste. Que unas personas que lo han dado todo por su país, al final de sus vidas no reciban la ayuda que necesitan. Es triste ver como todo lo que dieron no se vea reflejado en un agradecimiento más que merecido. Y luego todo el mundo saldrá a las calles a vitorear y cantar los himnos con ardor, cuando las tropas desfilen en semana santa, o el día de las fuerzas armadas. Todo el mundo alabará la labor de los soldados en situaciones de emergencia, de necesidad, de extremo peligro. Todo el mundo elogiará la labor que desarrollan en pro de la paz y la estabilidad mundial. Pero, cuando hayan cumplido, cuando se hayan ganado el merecido descanso, cuando sean ellos los que necesiten la ayuda, entonces nadie los recordará. Es triste. Muy triste."