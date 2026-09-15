Europa es nuestra Romana

Es bueno establecer comparaciones con nuestro entorno. Así podemos valorar si estamos o no en el buen camino para lograr nuestras metas. No se trata de envidiar ni aspirar a ir siempre por delante, sino de calibrar niveles frente a otros y ante lo deseado. Así, estaremos en condiciones de aprender para rectificar debilidades y redoblar fortalezas. Eso es lo inteligente.

El Real Madrid debió aprender bastante de su partido contra el Inter. Por ejemplo, que presionar bien al contrario, es decir, con fe, solidaridad y determinación, a veces es el camino más fácil para hacer goles. Aunque en esta faceta cuentan tanto la calidad de los adversarios para sacar el balón desde atrás como los errores frecuentes del fútbol. Echando la vista atrás recordaremos algún gol de Benzema y fallos de porteros contrarios —Karius el más sonado— que luego trajeron clasificaciones e incluso trofeos de Champions.

Pero también mostró debilidades flagrantes de los blancos. La primera su excesiva dependencia de los goles de Mbappé. El francés es un goleador descomunal, de época, que también tiene sus días malos. Y en esas circunstancias, otros compañeros deben tomar el relevo. También el entrenador debe tomar decisiones, como sacar nuevos delanteros, en este caso Espí, que tengan romance con el gol sustituyendo a cualquier figurón, cuestión siempre difícil.

Tampoco Courtois atajará lo imposible continuamente. Al Madrid le llegan mucho porque no cierra bien delante de su defensa. A ver si Tchouaméni lo arregla.

Otra flaqueza merengue es su discontinuidad en la presión alta. Se evidenció ante los milaneses.

Y lo más importante. Sin mando en el medio campo hay poco futuro. Pero este tema ya lo tocamos y no se trata de reincidir siempre en lo mismo. Y no lo es porque es lo que hay en el Madrid para toda la temporada. Mourinho debe barajar las cartas que tiene y encomendarse a que los de arriba acierten más que fallen, sobre todo en los encuentros decisivos, y que los de atrás mantengan su portería lo más resguardada posible.

Una Champions en la que el Madrid dominará pocos partidos y hará su juego fundamentalmente a la contra.

Del Barça hay poco que añadir al formidable estado de forma de sus delanteros, con Raphinha desatado, Lamine haciendo buenos los augurios, Fermín pidiendo paso y Gordon y Adeyemi aportando más de lo razonablemente esperado; y a su seguridad en el medio campo con Rodri y Pedri a los mandos, bien secundados por Olmo, el propio Fermín y Bernal y Gavi a la expectativa. Atrás es donde deberán ganar en fortaleza porque suelen hacerle goles. Y esa debilidad, ante los grandes de Europa que le disputarán el trofeo, puede ser fatal en algún momento importante.

Quien tiene más que pensar es el Atleti, nuestro tercer gran aspirante. Simeone parece que inicia la temporada haciendo de nuevo de Penélope, haciendo y deshaciendo ovillos en forma de nuevos jugadores y sistemas mientras aguarda a su deseado gran triunfo europeo.

En Liverpool rizó un nuevo rizo con Baena demasiado bajo demasiadas veces en el centro del campo para iniciar jugadas y Giuliano peleando por la izquierda, delante de Hancko, con Julián arriba y el coreano Lee apareciendo por todos lados, mientras Barrios y Koke se situaban más cerca de sus centrales que de sus compañeros de arriba. Un galimatías difícil de entender, aunque pareció funcionarle hasta el sempiterno gol de Llorente en Anfield. Y después, hundimiento a mansalva del equipo ante los aguerridos y talentosos futbolistas de Iraola. Menos mal que Oblack reverdeció laureles con varias paradas de mérito.

Y de Betis y Villarreal solo desearles a los sevillanos que sueñen porque es gratis y gratificante y que aspiren a ser un equipo revelación este año en Europa, jugadores tienen para hacerlo —lo demostraron en Lille—. Y a los castellonenses que se quiten de una vez el mal fario de la pasada campaña— en Dortmund pudieron puntuar—, en la que su juego en Champions fue notablemente inferior al exhibido en su magnífica Liga. Aunque tampoco les acompañó la suerte en partidos decisivos.

El Barça se sitúa entre los aspirantes, aunque no tuvo rival enfrente; el Madrid debe mejorar notablemente, aunque el Inter es un buen equipo; y el Atlético debe volver a reinventarse. Lo de Liverpool se suma a lo de Bilbao y preocupa, una vez más, su falta de personalidad a domicilio.