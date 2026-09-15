Poco follaje en Málaga

Estado del ficus de La Paz tras haber sido talado por la caída de una de sus grandes ramas / L.O.

Tenemos en Málaga más polémicas que árboles, pero estos días tenemos también polémica con los árboles. Las ramas se caen, los viandantes se hieren, un gran ficus se tala, se sustituye por un ficus de Hacendado. La concejala del ramo (y de la rama) no se va por las ramas pero dice que esto pasa en todos sitios, «internacionalmente», lo cual equivale a decir mal de muchos. O sea, caída de todos.

En los últimos tiempos, Málaga ha sufrido una sucesión preocupante de caídas de grandes ramas y árboles en plena calle. El incidente más grave ocurrió el 22 de agosto en Palma-Palmilla (Arroyo de los Ángeles), donde la enorme rama de un eucalipto se desplomó sobre un banco. El impacto dejó a dos jóvenes heridas graves. Aquí la cosa es si el arbolado (tenemos pocos y encima nos dan problemas y no sombra) se revisa por parte de la municipalidad o si la dirección de Servicios Operativos o Parques y Jardines o de Medioambiente (verás tú que no se sabe a quién están adscritos los árboles) es eficaz o torpona.

Nico Sguiglia, de Con Málaga, ha recordado que el árbol de Palma Palmilla tenía ya detectados «problemas» y Begoña Medina, del PSOE, recuerda que en décadas de gobierno del PP no se ha hecho un censo o inventario de árboles.

En Málaga echan más raíces los rascacielos que los árboles. Para dar bien en las estadísticas de zonas verdes sumamos los parterres y las chaquetas verdes de los golfistas y empleados de líneas aéreas.

En Málaga ciudad tenemos 112.000 árboles, lo cual resulta asombroso por dos razones. La primera, lo pocos que son. La segunda, que alguien los haya contado. No nos podemos comparar con Barcelona ni con Vitoria, tampoco si quiera con Madrid, que pese a ser contaminada tiene más árboles por habitantes teniendo también en cuenta la abundancia de áticos donde plantar pinos, arbustos e incluso plantar tus reales y tu cuerpo serrano si no te descubre la prensa y la oposición.

Hay un déficit de mantenimiento del arbolado en Málaga y una falta de árboles. Con lo bien que a todos nos vendría más oxígeno, sombra, zonas verdes. Y follaje.