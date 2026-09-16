Cien maneras de acariciar un coche

Les contaba en una crónica reciente las variadas estrategias de que se valen los artistas y otros proveedores culturales para acercar sus creaciones al público, al margen del cubo blanco museal o galerístico. Así, hemos asistido al tuneado de calaveras (artificiales) en un club de playa; a la epifanía jeroglífica de un pintor/chamán en el vestíbulo de un hotel, y a la demostración furiosa de pintura en vivo y en plena calle. Como las posibilidades de exhibición son casi infinitas (nada nuevo, por otra parte), en ciertos puntos de la Costa del Sol toma auge una modalidad que vincula el arte con un viejo conocido, el lujo, seña de identidad de una élite de gran poder adquisitivo cuya posesión más icónica y representativa (y que los medios difunden con presteza en caso de que el personaje sea un famoso) es un coche de alta gama, en concreto, un deportivo esplendoroso, de líneas afiladas y potencia descomunal.

Reclamo casi hipnótico para varones acaudalados, estos bólidos componían sin embargo una extraña pareja junto a cuadros montados sobre caballetes en lo que se pretendía como la triada perfecta de arte-lujo-tecnología. Pero esta calculada sinestesia no suele funcionar, por cuanto la imponente presencia de estos prodigios mecánicos acapara o incluso anula la pregnancia visual de los cuadros, con frecuencia relegados a meros objetos decorativos. Así me pareció en dos citas a las que acudí este verano, cuyos nombres prefiero omitir por el predominio de lo tecnológico-espectacular sobre lo pictórico. Tan solo diré que se hallaban entre Marbella y Sotogrande y en dos entornos distintos: dentro del concesionario no oficial de una conocidísima scuderia italiana, que mostraba los lienzos neopop de SACO y los remedos futuristas de Massimo Cedrini; y en el exterior de un club de campo, donde la última y excelente obra gráfica de Marta Bernad rivalizaba (aquí sí, con cierto desahogo) entre modelos de diversas marcas.

Cuando hube revisado la oferta pictórica, me entretuve en contemplar a la parroquia masculina (extranjeros en su mayoría), embelesados mientras deambulaban entre semejantes máquinas, a las que dedicaban miradas de asombro, admiración o fantasía (también alguna de resignación); actitud que completaban acariciando con delectación la carrocería, la tapicería, el volante e incluso el motor. Y entonces recordé que el ensayista y crítico italiano Gillo Dorfles consideraba que el automóvil (y no digamos éstos) es para el hombre el equivalente libidinoso de la mujer, de manera que es «la amiga, la amante, la esposa». El coche -continua Dorfles- junto con su perro, son las únicas «criaturas» a las que puede dedicar atenciones sentimentales (los lava, los lleva de paseo…) que no puede tener «nunca -o casi nunca- con sus hijos, con su mujer, con sus amigos». Igual el crítico se pasó de frenada (valga la expresión). Pero quien no se equivocó fue Goethe al describir con maravillosa precisión, y como si hubiera estado allí, los mimos y maneras de la parroquia masculina respecto a sus objetos de deseo: «Las manos quieren ver, los ojos quieren acariciar».