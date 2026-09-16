En estos días se vuelve uno a las páginas de Milan Kundera en su ‘La inmortalidad’. En sus párrafos nos recuerda a una ejemplar periodista, Oriana Fallaci, cuyas entrevistas a políticos dejaron huella para las clases de periodismo que hemos dado. Y recalca el checo, que escribía en francés, que un periodista tiene el deber no solo de preguntar, sino de exigir respuestas. Eso tiene que ver con la búsqueda de la verdad.

Ese poder de preguntar se ha ido diluyendo en esta España de ruedas de prensa sin preguntas o con la habilidad de los políticos de irse por las ramas o los cerros de Úbeda que son más distantes aún. De esta costumbre malsana de idear y ordenar hacer un listado de periodistas pro y contra el gobierno de Sánchez, significa dar un paso lógico para quienes no creen en la libertad de expresión. No importa si uno no está allí, que un solo periodista esté ya es un atentando contra ese derecho, donde un Estado se diferencia entre democracia y dictadura.

El preguntar implica estar informado sobre el tema del que se inquiere. Eso da fuerza al periodista para repreguntar y exigir respuesta veraz. Ese poder, asusta al interrogado y suele escabullirse como norma ante ese periodista que le molesta. Un inquisidor molesto al que se le intenta acosar, primero, mediante una lista acusatoria, más tarde con una prisión preventiva o un exilio alejado de la palabra escrita o hablada.

Kundera nos recuerda: «El poder del periodista no está basado en el derecho a preguntar, sino en el derecho a exigir respuestas». La prensa y el poder es una relación siempre tensa y en desequilibrio. Hoy, aquel Cuarto Poder se ha venido abajo. La prensa privada se mantiene a flote a duras penas. Navega entre la crítica al poder, sin molestar demasiado, cuidándose de no perder el presupuesto publicitario público.

Este gobierno, cercado judicialmente, presionado por sus socios, señalados por encuestas desfavorables, ha cruzado una línea roja con la prensa que no era necesaria. En realidad, estos medios no son tan peligrosos, aunque desde la sala de situación de la Moncloa así lo vean. La prensa pública está maniatada a gran escala y la privada, ya dicho, se cuida sus cuentas de resultados. Así, que la lista de Marlaska era innecesaria, aunque reveladora de ante qué clase de políticos estamos. Inanes y prescindibles, asustados de una prensa adversa, como es usual en Estados democráticos, estos Marlaskas extienden su cordón preventivo a los periodistas, señalando y diferenciado a los amigos de los enemigos.

Tal vez por tanto exigir respuestas a tanta actualidad oscura haya precipitado realizar esa lista ignominiosa contra los periodistas.