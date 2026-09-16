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Opinión | En corto

Pedro de Silva

Pedro de Silva

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El frescor

Lo propio del Norte atlántico de España es sobre todo el frescor, una franja térmica en la que cuerpo y aire intercambian sus poderes sin incomodarse, en un diálogo con la tensión justa para que sea posible. El frescor y el frío tienen tan poco que ver entre ellos como la calidez y el calor. Para un nativo del Norte atlántico la desaparición del frescor del agua del mar en verano no es todavía un drama, pero sí el peor de los augurios. El frescor no solo se goza estando en el agua, donde la transferencia del calor del cuerpo al mar se percibe como una entrega suave y sostenida a otro ser gigantesco, que de ese modo se nos hace presente en su intimidad, sino después de salir, en el periodo en que una sutil hipotermia pone en su justo valor los dones del sol que la va atenuando. Se habla poco de este hecho diferencial del Norte atlántico, pero ciertos estados mentales tienen que ver con él.

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