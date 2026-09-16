La invitación de Emilio

En un día luminoso el cual hace de estas fechas septembrinas jornadas conmovedoras que me nublan el ánimo; mientras Málaga capital celebra a su patrona, nos convoca en el Camino de la Playa -también conocido como ‘Bajada al Bajondillo’-, ubicado al final de la afamada calle San Miguel, esencia de la historia de un Torremolinos convertido en cobijo expresivo de libertad, tolerancia y universalidad. Entretanto llegan los restantes asistentes, a mitad de esta travesía me detengo en el Mirador de Punta Tarifa donde contemplo unas radiantes vistas del mar y la costa que observo emborronadas. Pienso en él. Reflexiono en Emilio y en su invitación temprana para relatarnos su próximo viaje.

El acto de invitar supone llamar a alguien para asistir a algún acto. En este caso, es un proceso revelador mediante el cual el anfitrión emplaza a sus convidados a abandonar su presencia pasiva para transformarse en coautores de una realidad compartida – como siempre has hecho: ejercer en favor de los demás-. Otra de las acepciones que tiene la entrada ‘invitar’ es: pagar el gasto que haga o haya hecho otra persona – una de tus cualidades es la generosidad, gracias a la comunicación y empatía has sabido hallar soluciones ágiles y favorables ante los conflictos de los otros-. Emilio Hernández Calviche es un ser quien desde su dilatada experiencia como economista y abogado nos propone acciones diarias como persona para que alcancemos una felicidad promediada. Él nos formula una invitación permanente para participar juntos en nuestras vidas entreveradas. Muchas gracias por la constante entereza frente al escarpado horizonte de la existencia. Desde este mirador, te percibo ante el mar, tu mar. Vamos hablando.