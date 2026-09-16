Tenía uno una gran expectación por el próximo pleno: a ver si el alcalde desvela también en esa sesión si alguien está embarazado.

Sin embargo, seguramente se hablará de las estatuas del artista ceutí Ginés Serrán (sus dos Hércules en la ciudad caballa son magníficos) Venus y Neptuno, enseñoreados a la entrada del puerto.

No se podía saber, no ni ná: se quedan. Que si un mes, que si temporal, que si ya hay acordada fecha para su desmontaje, que si mira qué bonita está la tarde Mari Carmen.

La Autoridad Portuaria ha atendido el requerimiento (qué fácil y engrasado todo cuando hay voluntad, conmilitancia, buen rollito, vecindad y afinidad estética) del Ayuntamiento y entonces las estatuas se quedan. Las estatuas se quedan y algunos ciudadanos se han quedado de piedra.

La cosa no es ya si son sublimes o un mojón, si excelsas y aptas para el selfie o despojos. La cosa es cómo se decide en esta ciudad lo que se hace con el espacio público y cómo se eleva a filosofía política el cutre argumento de la municipalidad gobernante: «Po ya que nos lan regalao»...

La concejala de Cultura, Mariana Pineda, ha rechazado pronunciarse sobre el valor artístico del conjunto, lo cual indica que o no sabe nada de arte o es prudente, si bien la razón principal de que no hable mucho es no llevarle la contraria al alcalde, lo cual es muy saludable actitud si se quiere seguir siendo concejal.

La oposición está dividida en este asunto. Molaría que Venus fuera apoyada por la izquierda y Neptuno por la derecha, o al revés, pero más parece que van en pack ambas deidades y se les rechaza en conjunto o se les acepta en dúo. Podríamos organizar una guerra civil entre neptunistas y venusianos, que se apostara por dejar a uno y tirar al otro al mar. Respecto a su futura colocación, no se van a mover. Esa es mi apuesta. Nótese la perspicacia. Yo en medio de ambas ponía la estatua de Cánovas. Y dándoles a todos sus bendiciones, un paso más atrás, la del padre Arnaiz.