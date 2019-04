La amenaza de lluvia obliga al Rico a salir sólo para hacer oficial el indulto

A partir de las diez de la noche hay un 60% de probabilidad de lluvia en la capital, aunque desde las ocho y media el riesgo es creciente. Ello no ha impedido, sin embargo, que la hermandad de Jesús El Rico y la Virgen del Amor inicie su procesión a las seis en punto de la tarde. Desde horas antes, miles de personas, aunque menos que en otros días de sol, rodeaban la casa hermandad de calle Alcazabilla para ver la estación de penitencia. Lo cierto es que la decisión de salir es impepinable, porque, entre otras cosas, el Señor tiene que bendecir al preso indultado este año en el tradicional acto de la plaza del Obispo. Antes de salir, la Permanente estaba reunida para ver qué hacer y la idea que prevalecía en la rumorología era ir hasta la Plaza del Obispo, celebrar el acto de indulto, y volver a la casa hermandad lo más rápido posible, entre otras cosas porque no tienen refugio posible estos dos colosales tronos malagueños. Esa ha sido, de hecho, finalmente la decisión tomada por la Permanente.

Así, el Rico ha bajado hasta la plaza del Obispo por Alcazabilla, donde se produce el acto a las 20.00 horas, en el que están presentes las principales autoridades provinciales y luego vuelve a su casa hermandad por calle Císter y Alcazabilla, para hacerlo de forma más ágil ante la posibilidad de que el agua sorprenda al cortejo en la calle. En total, el hermano mayor, Antonio Martínez, ha previsto tres horas y media de procesión para la realización total del acto, según ha explicado a este periódico antes de la salida.

Hace unos años, también llovió un Miércoles Santo y la hermandad salió, realizó el acto con el preso y volvió rápido a su casa hermandad. El Señor fue en unas andas.

En lo puramente procesional, el liberado de este año es un preso condenado por tráfico de estupefacientes que cumplía prisión en la cárcel de Archidona, lo que ocurre por primera vez en la historia de la hermandad.

Procesión

Jesús El Rico ha iniciado su corto recorrido procesional de hoy a las 18.21 horas, mientras sus nazarenos formaban delante del trono saliendo de la Plaza de la Merced. El Señor ha salido con el Himno Nacional, y, seguidamente, la Banda de Música Trinidad Sinfónica, ya para dar la curva en la Victoria hacia Alcazabilla, ha interpretado la marcha Nuestro Padre Jesús, clásica entre las clásicas.

Antes de salir, ha habido vivas para El Rico y la Virgen del Amor. Al salir el Nazareno, muchos aplausos y las campanillas nazarenas clamando en la tarde nubosa de Málaga.

La Virgen del Amor también ha salido con el Himno Nacional, interpretada por la Banda de Música de la Soledad de Mena. Han sonado de nuevo las campanillas y un gran aplauso de los malagueños. La Banda de Música de la Soledad de Mena ha interpretado luego, para describir la curva y ganar calle Victoria, la marcha Fe Liberatum, del maestro José Molero. Ha avanzado con toda la candelería encendida, meciendo dulcemente los hombres de trono y recibiendo continuos aplausos.

Indultado

José Manuel López, que así se llama el indultado, recibe la medida de gracia porque está rehabilitado y su conducta es inmejorable. Lo primero que va a hacer, según dijo, es tomarse unas vacaciones en casa de un amigo que vive en Guadix. Nació en Vélez y cumplía más de tres años de cárcel. Su idea es buscar trabajo de albañil y hacerse hermano de la hermandad de El Rico de su pueblo natal. Su indulto no será oficial, pese a la aprobación del Consejo de Ministros, hasta que Jesús El Rico no lo bendiga al filo de las ocho de la tarde de hoy, por lo que la lluvia no ha podido ser un impedimento para que se concrete, una vez más, el perdón del Señor.

Se trata, por tanto, de hacer sólo el acto de liberación, de una decisión meditada y consensuada por la Permanente que no ha tenido ninguna discusión ante la amenaza cierta de agua desde las diez de la noche, cuando esta hermandad se encierra a la una y media de la madrugada.