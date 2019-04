Expiración no sale

La Archicofradía de la Expiración y la Virgen de los Dolores ha decidido a las 20.30 horas, después de su misa de nazarenos y hombres de trono, no realizar esta noche su estación de penitencia por las calles de Málaga, una decisión que se produce tras la reunión de la Comisión de Procesión, que manejaba diversos partes meteorológicos que le daban una probabilidad de hasta el 100% de lluvia en algunos momentos del desfile, que debía comenzar a las nueve y media de la noche y acabar diez minutos después de las tres de la madrugada. La decisión se ha comunicado a los hombres de trono y los nazarenos en la capilla de San Pedro y luego se ha hecho pública para la prensa.

El hermano mayor, Miguel Alfonso, ha explicado a las ocho y media que la cofradía había decidido no salir porque a partir de las diez de la noche se prevén chubascos y desde las doce, el riesgo de lluvia se elevaba mucho. Asimismo, ha destacado que no van a poner en peligro el patrimonio de la hermandad y que ante el mínimo riesgo de lluvia no saldrían en ninguna situación.

Ha sido preguntado sobre por qué no ha asistido a la reunión de esta mañana de los hermanos mayores del Miércoles Santo, y ha indicado que le parece muy bien que haya un encuentro para coordinarse, pero Expiración ha tomado la decisión de forma soberana esta tarde. También ha indicado que las imágenes están hoy expuestas hasta las tres y diez de la madrugada y que la capilla está abierta los 365 días del año para que los devotos puedan visitar al Cristo de la Expiración y la Virgen de los Dolores. También ha indicado que los partes de meteorología eran claros y que coincidían con los de la Agrupación y los de los helicópteros de la Guardia Civil.

Ha señalado, a preguntas de los periodistas, que no le gusta el nuevo recorrido oficial, pero de ello habrá tiempo de hablar después de Semana Santa, aunque sí está ilusionado con el nuevo horario que hoy no han podido probar.

Antes de reunirse la Comisión de Procesión, de cualquier forma, los responsables de la hermandad han estado en contacto permanente con otras cofradías del Miércoles Santo y eran bastante pesimistas viendo las decisiones de estas, como ha ocurrido con Paloma o Fusionadas, que directamente han decidido no salir.

Como ha explicado el teniente hermano mayor de la hermandad, Manuel Marmolejo, esta sería la segunda vez en ocho años que no cumplirían su cita con Málaga, refiriéndose al importante patrimonio que tiene esta corporación, "que no es nuestro, que es de los malagueños", por lo que, de iniciar el desfile, podría resultar dañado. La prudencia, por tanto, ha sido la que ha guiado en la procesión. Además, ese periodo coincide con el que ha guiado los destinos de la hermandad Miguel Alfonso.

Marmolejo ha destacado también que casi seguro que no saldrían, aunque la decisión no era oficial, porque los distintos partes que manejan daban un 100% de probabilidad de lluvias en distintos puntos del recorrido, aunque ha pedido que se esperase a la decisión oficial, que se ha producido a las 20.30 horas. Entre los partes, manejan los de AEMET y los de los pilotos de los helicópteros de la Guardia Civil, hermana mayor honoraria de la cofradía, que no eran muy halagüeños.

Lo cierto es que la Agrupación de Cofradías, pasadas las siete de la tarde, ya comunicó en Twitter que se había producido la segunda y última venia de la jornada procesionista con Mediadora, por lo que prácticamente adelantaban la decisión que luego ha refrendado Expiración.

Los titulares van a estar expuestos en sus tronos de procesión desde la hora de salida hasta la de encierro, a las 3.10 horas, para que todos los fieles que quieran puedan visitarlos, además de desarrollarse diversos actos en homenaje a los mismos.

El Cristo luce hoy tres nuevas potencias de oro, donados por hermanos de la cofradía que han trabajado todo el año para recaudar el dinero necesario.

Desde una hora y media antes de que se anunciara la decisión, había una multitud de personas rodeando la casa hermandad e incluso había formado en la Plaza de Enrique Navarro la Banda de Cornetas y Tambores de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil y muchos nazarenos y hombres de trono esperaban con expectación y algo de resignación la decisión de la hermandad, que no por más esperada ha resultado menos dolorosa.

Una vez conocida la decisión de que no se salía, los nazarenos y portadores han comenzado a salir desde el interior de la casa hermandad. Ha habido abrazos y algunas lágrimas, así como muchas caras de resignación. A las nueve y media en punto se han abierto las puertas, con la candelería de ambos tronos encendida.

Los guardias civiles han interpretado el Himno del Instituto Armado y también el Himno Nacional, formados y en estado de revista frente a la casa hermandad. Muchos malagueños hacían cola para ver a ambas imágenes.