Expiración, Sangre, Paloma y Fusionadas suspenden su salida por la lluvia y El Rico sólo liberará al preso

Expiración, Paloma, Fusionadas y El Rico ya han anunciado que renuncian a realizar el recorrido oficial por la lluvia. En el caso de la hermandad fusionada de San Juan, la Comisión Permanente de las Reales Cofradías ha anunciado la decisión, por unanimidad, de suspender la salida procesional ante la previsión meteorológica. El templo quedará abierto, desde las 19.00 horas, para la visita de nuestros Sagrados Titulares hasta la medianoche.

Tras la misa de nazarenos y hombres de trono, el hermano mayor de la Expiración, Miguel Alfonso Gutiérrez, ha salido a la puerta de la iglesia de San Pedro para anunciar la intención de no salir en procesión, ante el fuerte riesgo de lluvia que había a partir de la medianoche y como medida para prevenir daños en el patrimonio.

La Comisión Permanente de la cofradía de La Paloma decidió también suspender su salida procesional ante la inseguridad de la predicción metereológica prevista para esta jornada de Miercoles Santo. No obstante, el oratorio de la hermandad permanecerá abierto desde las 19 horas hasta las 24 horas.

La Comisión de Aguas de la cofradía de la Sangre anunció que no iba a salir en procesión por el riesgo de lluvia, según lo anunció la hermana mayor, Laura Berrocal. La salida estaba prevista a las 20.15 horas. Las puertas de la casa hermandad estan abiertas hasta las 2.00 horas.

Salesianos, por su parte, continúa hacia la Catedral, con intención de hacer la estación de penitencia y decidir sobre la marcha qué hacen. El ritmo de procesión es muy rápido y ha llegado con adelanto a la tribuna oficial, para hacer el recorrido hasta la Catedral y adelantándose a Mediadora, que se ha retrasado en llegar al recorrido oficial.



Liberación de El Rico

La cofradía de El Rico ya ha anunciado que no hará el recorrido oficial. La amenaza de lluvia a partir de las 20.30 horas, ha llevado a la hermandad a renunciar a la salida procesional completa, eliminando el paso por el nuevo recorrido oficial. Sí lo hará, en cambio, para liberar al preso, tal y como exigen sus estatutos. De hecho, sus reglas obligan a los hermanos a realizar este acto independientemente de cómo estén las condiciones meteorológicas y en presencia del Nazareno de El Rico, que sí saldrá, pero no el trono de la Virgen del Amor. Una vez que termine la liberación, se volverá a la casa hermandad por las calles Cister y Alcazabilla, no entrando en el recorrido oficial. Leer la crónica completa

Paloma

Málaga se queda sin su Paloma. La Puente y la Paloma, una de las cofradías punteras de la Semana Santa, no pudo recorrer las calles de la ciudad ante la previsión de lluvia. Las nubes sustituyeron a las cientos de palomas que debían sobrevolar el cielo malagueño en la tarde-noche del Miércoles Santo. A escasos minutos de las 19.00 horas —su hora de salida — la Cofradía de la Paloma anunciaba a través de sus redes sociales la decisión de no realizar su estación de penitencia 2019. Lee la crónica completa.

Salesianos

Consultados los informes meteorológicos, la hermandad del Cristo de las Penas se puso en marcha. De forma puntual además. Querían dar normalidad a su salida penitencial. Ir al Centro según el itinerario previsto, hacer estación de penitencia en la Catedral y regresar rápido a su barrio. "En caso de que el tiempo empeore, podemos dar tirones largos", informó uno de los mayordomos. Y a las 16.45 horas sonaba la Marcha Real y los primeros nazarenos de Don Bosco salían del Santuario de María Auxiliadora. Su casa. Lea la crónica completa

Fusionadas

El Miércoles Santo las nubes cubrieron el cielo tapando el sol que había relucido durante los primeros días de la Semana Santa. La tarde estuvo marcada por la incertidumbre. Algunas cofradías decidieron arriesgarse y salir a la calle, sin embargo otras se vieron obligadas a suspender su estación de penitencia, es el caso de Fusionadas. Lea la crónica completa

Mediadora

La cofradía Mediadora ha salido puntual desde la calle Ayala con el miedo de la lluvia muy presente. De hecho, la previsión meteorológica habla de que va a llover a partir de las 20.30 horas. Esta hermandad juega con la ventaja de que hace estación penitencial en la Catedral, que se iniciará precisamente a esa hora. Por ello mantiene la procesión, aunque ha pedido a Estudiantes refugiarse en su casa hermandad, ya que el recorrido de vuelta es muy largo y se encerraría a la 1.00 horas. Lea la crónica completa



Sangre

La previsión de lluvia entorno a las 23.00 horas hizo que la decisión de no realizar su estación de penitencia fuera unánime entre los miembros de junta de gobierno de la Archicofradía de la Sangre. La cofradía tenía previsto finalizar su estación de penitencia en torno a las dos de la madrugada por lo que el aguacero podría pillarlos en pleno recorrido oficial y no quisieron arriesgar. Los cofrades de la Sangre no se quedaban en casa desde el año 2013. Lea la crónica completa



Expiración

La Archicofradía de la Expiración y la Virgen de los Dolores ha decidido a las 20.30 horas, después de su misa de nazarenos y hombres de trono, no realizar esta noche su estación de penitencia por las calles de Málaga, una decisión que se produce tras la reunión de la Comisión de Procesión, que manejaba diversos partes meteorológicos que le daban una probabilidad de hasta el 100% de lluvia en algunos momentos del desfile, que debía comenzar a las nueve y media de la noche y acabar diez minutos después de las tres de la madrugada. La decisión se ha comunicado a los hombres de trono y los nazarenos en la capilla de San Pedro y luego se ha hecho pública para la prensa. Lea la crónica completa