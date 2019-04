Viernes Santo de penitencia

El rigor convierte en silencio y la oración en lamento en el día con mayor recogimiento de la Semana Santa malagueña, el Viernes Santo. La lluvia, finalmente, no ha hecho acto de aparición en las primeras horas de la tarde y Monte Calvario y Descendimiento están procesionando con buena temperatura y mucho recogimiento. Además de estas dos hermandades, este Viernes Santo realizarán su estación de penitencia las cofradías de Dolores de San Juan, Amor, Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas.

Sepulcro

El jolgorio de los niños que aplaudían la entrada del Señor en Jerusalén ya cesó. Los vivas al Cautivo y a la Novia de Málaga ya quedaron atrás. Los aplausos y las saetas acabaron. Todo se ha consumado, el Señor yace muerto sobre el sepulcro y Málaga guarda silencio ante su imagen. Leer la crónica completa

Monte Calvario

Todo en esta cofradía suena a triunfo. Salir desde la ermita ya es una victoria a lo establecido, a lo normal. La Basílica de la Victoria, el Compás de la Victoria o la calle Victoria la reciben con familias sentadas a cada lado de la calle. La entrada en la Catedral es una victoria de la devoción presente y su cuidada estética es una victoria de la oración de la belleza. Incluso la música es un rezo melódico que se eleva para anunciar la próxima victoria sobre la muerte. Leer la crónica completa

Descendimiento

A las 16.45 horas en punto ha iniciado su estación de penitencia del Viernes Santo la hermandad del Descendimiento. Mucha gente se había dado cita en la calle Manuel Martín Estévez, con sol aunque muchas nubes, para mostrar su devoción por las imágenes de la capilla del Hospital Noble. Tambores roncos han roto la tarde al inicio del desfile procesional, presidido por el silencio y el recogimiento, penitencia íntima de los nazarenos que hoy recorren las calles de Málaga, luto por el que ha de resucitar. Finalmente, no ha llovido y los partes, que anunciaban agua hasta las siete de la tarde, han ido cambiando a mejor a lo largo del mediodía. Una buena noticia. Leer la crónica completa

Dolores de San Juan

Cientos de personas se han amalgamado esta tarde, al filo de las seis y media, en los alrededores de la Iglesia de San Juan para seguir in situ el inicio de la estación de penitencia de la hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores. El cielo estaba nublado pero, al parecer, no hay amenaza de lluvia este Viernes Santo, por lo que esta corporación nazarena ha podido iniciar, con su sello característico de silencio riguroso y fervor, su procesión. Solo falta que las previsiones acierten y que no cambie todo de forma rápida, como ocurrió ayer. Leer la crónica completa



Amor

Existe una fuerte vinculación entre la cofradía del Amor y Caridad con varios colegios de la ciudad, aunque quizás sea con Maristas con el que los lazos sean más fuertes. No son pocos los hermanos de la cofradía que han estudiado o están vinculados con este centro, santo y seña del barrio de la Victoria. Eso se nota además todos los Viernes Santo al paso de la hermandad por la calle Victoria, camino del Centro. La fachada del colegio de engalana con reposteros y en el dintel de la puerta principal se pone el busto de San Marcelino Champagnat, fundador de los Maristas y cuya devoción irradia desde el colegio. Leer la crónica completa

Piedad

La salida de la hermandad es un encuentro de familias y vecinos, un incesante ir y venir de saludos, de "¿Cómo estas?", y de "mira quién está allí". Todo un barrio se agolpa en las calles que hay alrededor de la casa hermandad. Su vecina más importante, la que los escucha todos los días, conoce sus penas, alegrías y sueños. La Virgen de la Piedad se hace a la calle después de que la elegante cabeza de procesión llegue a la casa hermandad. Tres, muy rotundos, golpes en la puerta son el aviso de que se abran. Las filas de nazarenos van pasando por delante. Todos se giran para saludarla fugazmente, quizá la única vez en la que estarán tan cerca de la Virgen hasta el encierro. Por algo los nazarenos son penitentes, tan cerca y tan lejos de su devoción. Leer la crónica completa

Soledad de San Pablo

La Semana Santa malagueña comienza y acaba en La Trinidad. La cofradía del Cautivo la inicia y la acaba con sus traslados de ida y de vuelta, pero son las cofradías de la Salud y de la Soledad de San Pablo las que completan la semana de pasión trinitaria. Aún en la recta final de la semana, la calle principal del barrio sigue siendo vía de paso para cientos de nazarenos que acompañan a sus titulares. El Domingo de Ramos penitentes morados y rojos inundaban la arteria principal del barrio, el Lunes Santo era el turno de los nazarenos blancos y cardenal y hoy, Viernes Santo, la calle Trinidad se llena de nazarenos en sandalias con capirotes burdeos y celestes. Leer la crónica completa

Servitas

El Viernes Santo, Málaga se sumerge de pleno en las tinieblas cuando las luces de las calles se apagan por completo para recibir a la Venerable Orden de Siervos de María. Pasadas las 22.45 horas de la noche, la dolorosa de Fernando Ortiz que los llamados 'Servitas' veneran en una de las capillas de la Parroquia de San Felipe Neri salía a la plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre entre un mar de personas que rezaban con los siervos la Corona Dolorosa. Solo las oraciones y el sonido de los tambores roncos rompían el silencio que impera en todo el recorrido que la orden realiza por las calles de Málaga.. Leer la crónica completa