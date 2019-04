Viernes Santo de penitencia

El rigor convierte en silencio y la oración en lamento en el día con mayor recogimiento de la Semana Santa malagueña, el Viernes Santo. La lluvia, finalmente, no ha hecho acto de aparición en las primeras horas de la tarde y Monte Calvario y Descendimiento están procesionando con buena temperatura y mucho recogimiento. Además de estas dos hermandades, este Viernes Santo realizarán su estación de penitencia las cofradías de Dolores de San Juan, Amor, Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas.



Monte Calvario

Todo en esta cofradía suena a triunfo. Salir desde la ermita ya es una victoria a lo establecido, a lo normal. La Basílica de la Victoria, el Compás de la Victoria o la calle Victoria la reciben con familias sentadas a cada lado de la calle. La entrada en la Catedral es una victoria de la devoción presente y su cuidada estética es una victoria de la oración de la belleza. Incluso la música es un rezo melódico que se eleva para anunciar la próxima victoria sobre la muerte. Leer la crónica completa

Descendimiento

A las 16.45 horas en punto ha iniciado su estación de penitencia del Viernes Santo la hermandad del Descendimiento. Mucha gente se había dado cita en la calle Manuel Martín Estévez, con sol aunque muchas nubes, para mostrar su devoción por las imágenes de la capilla del Hospital Noble. Tambores roncos han roto la tarde al inicio del desfile procesional, presidido por el silencio y el recogimiento, penitencia íntima de los nazarenos que hoy recorren las calles de Málaga, luto por el que ha de resucitar. Finalmente, no ha llovido y los partes, que anunciaban agua hasta las siete de la tarde, han ido cambiando a mejor a lo largo del mediodía. Una buena noticia. Leer la crónica completa

Dolores de San Juan

Cientos de personas se han amalgamado esta tarde, al filo de las seis y media, en los alrededores de la Iglesia de San Juan para seguir in situ el inicio de la estación de penitencia de la hermandad del Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores. El cielo estaba nublado pero, al parecer, no hay amenaza de lluvia este Viernes Santo, por lo que esta corporación nazarena ha podido iniciar, con su sello característico de silencio riguroso y fervor, su procesión. Solo falta que las previsiones acierten y que no cambie todo de forma rápida, como ocurrió ayer. Leer la crónica completa



Amor