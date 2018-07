Comienza en Málaga el San Miguel Music Explorers

El ciclo musical Conectados Music Explorers que se presentó en la fábrica de la cervecera a mediados de junio, dará comienzo este viernes 27 de julio con la sesión de Mucho Muchacho y DJ Toner a partir de las 22.00 horas en Le Grand Café Centro, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La de Mucho Muchacho será la primera cita de este ciclo en el que bandas emergentes tendrán la oportunidad de compartir escenario con artistas y DJs ya consolidados en el panorama musical actual.

Un jurado profesional compuesto por Mondo Sonoro, las bandas y DJs profesionales y el equipo de San Miguel, ha sido el encargado de elegir entre los 49 grupos y DJs que se han presentado al concurso Conectados Music Explorers a través de la web de San Miguel, de los que han resultado ganadores: Juanita Banana, Ten Shots And K.O., Amiga500 y We are not DJs.

Estos cuatro grupos además de compartir escenario y sesión con los artistas de renombre a lo largo de todo el ciclo, recibirán premios en metálico y podrán ser parte del cartel oficial de la próxima edición del Festival WAU, que se celebrará durante el próximo mes de octubre.

Desde Torremolinos, Ten Shots And K.O. continúan el itinerario trazado por bandas como Pearl Jam, Audioslave o Royal Blood con paso firme, precisión técnica y toda la contundencia que se exige al género, demostrando que el rock duro de los 90 dejó una huella profunda en la arena de las playas de la Costa del sol.

Por su parte, Amiga 500, son fiesta desatada y rock desgarrado. Desde la Costa del Sol han conseguido en poco más de un año consolidar una propuesta que pide a todo volumen kilómetros y escenarios.

En las sesiones de We are not DJs conviven electrónica y pop, techno y rock, EDM y hip-hop, dubstep y funk. Su inusual destreza y su manifiesta pasión les ha abierto un espacio propio en festivales como Arenal Sound, South Pop Isla Cristina u Ojeando, donde han dejado huella. Su elección como mejores DJs nacionales 2016 y 2017 para los lectores de Rockdelux terminó por consolidar una posición que ya era incuestionable.

La música de las madrileñas Juanita Banana ofrece una mirada mordaz, áspera y picante, al surf clásico, de The Ventures a Vice Barons, que las emparenta con las japonesas The 5,6,7,8´s y recarga el imaginario del género con nuevas historias de juventud, días de playa y surf y héroes de serie B.

Con la sesión de Mucho Muchacho y DJ Toner quedará inaugurado este ciclo que continuará a partir de septiembre con el concierto de Sexy Zebras en La Cochera Cabaret y seguirá con 4 conciertos más repartidos en los meses de septiembre y octubre.