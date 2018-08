Starlite vive su fin de semana más especial

A partir de este fin de semana, la cantera Nagüeles se prepara para vivir sus días de mayor intensidad. A la visita de Juanes, hoy viernes, hay que sumar la celebración la novena edición de la Starlite Gala, la cita benéfica, germen del ahora festival veraniego, que cada año convoca sus anfitriones: el actor y director Antonio Banderas y la empresaria Sandra García-Sanjuán. Las actuaciones de Sara Baras (domingo 12); el mago Jorge Blass (lunes 13) y el grupos escocés de rock Texas (martes 14), completan la vertiginosa agenda de Starlite de los próximos días.

El cantante colombiano Juanes será el encargado de abrir hoy el fin de semana de Starlite presentando las canciones de su nuevo álbum, Mis planes son amarte, además de interpretar todos sus grandes éxitos. Se trata de uno de los conciertos más esperados del verano malagueño. El compositor y guitarrista, cuenta con el respaldo de la crítica y con el cariño y admiración del público. En su actuación, Juanes ofrecerá sus nuevas composiciones, Fuego o Eres tarde, sin olvidar los éxitos de su prolífica carrera, como La camisa negra o A Dios le pido.

Seguidamente, mañana sábado tendrá lugar la esperada IX edición de la Gala Starlite. Olivia Palermo, Bo Derek, John Corbett, Juanes, Sara Baras y Miguel Ríos, entre otros, serán algunos de los protagonistas de la velada. Durante todas sus ediciones, y gracias al arduo trabajo de todos los que colaboran en ella, Starlite se ha convertido en la gala filantrópica más importante de España. Presentada de nuevo este año por Carlos Latre y Valeria Mazza, la gala reunirá a más de un centenar de personalidades del mundo empresarial, social y cultural, revelando a Starlite como en el encuentro social y cultural de referencia en Europa. La Fundación Starlite cada año premia a personalidades públicas que lideran una Fundación y que aprovechan su fama, poder mediático y movilizador para ayudar a los que más lo necesitan, prestándoles su voz amplificadora para que sean escuchados. Este año, los premiados son Bettina Bulgheroni, Juanes, Isabel Gemio, Miguel Ríos y Olivia Palermo.

La presencia de muchas personalidades convierte cada año la alfombra roja de Starlite Gala en la más esperada del verano. A lo largo de 15 años de vida de la Fundación Niños en Alegría ha construido 13 escuelas en México y ha ayudado a más de 12.000 niños. Lágrimas y Favores, fundación que preside Antonio Banderas, destina sus beneficios a becas para estudiantes en la Universidad de Málaga y colaboraciones con Cáritas, Cudeca, el economato social Corinto y otras entidades.

Por último, y tras la actuación del lunes del mago Jorge Blass, el martes, día 14, acude al auditorio de Nagüeles el grupo Texas, una de las más aclamadas formaciones escocesas de rock alternativo. La banda, liderada por la cantante Sharleen Spiteri, presentará en Marbella los temas que forman su más reciente trabajo discográfico, titulado Jump on Board, además de las canciones que desde finales de los ochenta les hicieron populares en todo el mundo, entre los que se enucentran I don´t want a lover, Summer son, Halo y Everyday now.