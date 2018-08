Kool and The Gang, funk setentero en Puente Romano

La legendaria banda de música disco y funk Kool and The Gang llegaeste domingo, 19 de agosto, a l escenario del Club de Tenis Puente Romano. Los reyes del soul y el disco interpretarán todos sus éxitos, incluidos Celebration, Ladies Night, Get down on it y otros muchos más. El grupo que lideró las listas de ventas de los años setenta y ochenta, vuelve a Marbella con la promesa de hacer bailar y disfrutar a todos sus seguidores. Kool & The Gang ha recorrido el mundo animando a miles de seguidores con sus clásicos cargados de funk.

Las puertas de Puente Romano se abrirán a las 20.00 horas, a las 21.00 horas el público podrá disfrutar de la actuación de la banda local Jackie Brown. Tras ellos subirán al escenario Kool and the Gang. Los hermanos Ronald y Robert Bell, George Brown y Dennis Tomas harán un repaso por los hits que los llevaron a grabarse en la historia de la música y hacerse con dos Grammy Awards, además de otros muchos reconocimientos.

La banda fue fundada en 1964, en el barrio de Jersey City, creando un estilo único que mezclaba el jazz, pop, soul y funk. Este sello en su música logró que las radios empezaran a difundir su música, colocándolos en los primeros lugares de todas las listas. Lograron nada menos que siete American Music Awards, 25 Top Ten R&B, 9 Top Ten Pop y 31 discos de oro y plantino. Además, el grupo logró vender más de ochenta millones de discos.

Una vez en los años noventa, las nuevas generaciones pudieron descubrir a Kool and The Gang gracias a Pulp Fiction, de Tarantino, donde la canción Jungle Boogie aparece como parte de la banda sonora. Incluso, artistas como Madonna, Will Smith y Puff Daddy han inspirado algunas de sus canciones en los temas de esta formación.