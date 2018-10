Benalfest: El Kanka, Izal, Elefantes, Nixon...

La temporada festivalera de Málaga se ha alargado este año con la irrupción del Benalfest, una nueva cita musical que nace con la intención de alegrar a los amantes de la música en directo la entrada al otoño.

Así que ya está aquí el debut de Benalfest, el nuevo festival que se celebrará hoy y mañana en el Parque de los Nadales de Benalmádena.

La jornada de hoy estará dedicada a la Fiesta de Bienvenida, que comenzará a las 19.00 horas y a la que se puede acceder con el abono del festival. El Kanka (que acude con la gira de presentación de su último disco, El arte de saltar), Nixon, Second Dj´s, Ballena, Maragaux, Me & The Reptiles y Flow Lab Kid forman el cartel del día inaugural.

El sábado, la música empezará a sonar a partir de las 12.00 horas con los conciertos gratuitos que habrá en las calles de Benalmádena dentro de la programación de #Benalbaby y #Benaldía, que terminará con un concierto sorpresa muy especial. A las 19.00 horas se volverán a abrir las puertas del Parque de los Nadales para disfrutar los cabezas de cartel. Elefantes, Shiova, Triangulo Inverso, Izal y We Are Not Dj´s serán quienes llenen el recinto de este nuevo festival que llega de la mano de El Planeta Sonoro, productora de, entre otros eventos, Sonorama Ribera, uno de los festivales principales del país con más de 20 ediciones a sus espaldas. Según sus responsables, Benalfest llega con la intención de contagiar la Costa del Sol del espíritu del festival arandino..

El festival facilitará a sus asistentes un servicio de autobuses para viajar desde distintos puntos hasta Benalfest. Se pueden consultar las rutas, reservar los billetes y adquirir los abonos –de entre 25 y 33 euros­– en la web: www.benalfest.com.