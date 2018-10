Arco, en La Cochera Cabaret

El cantante Arco, el que fuese cantante y compositor de El puchero del Hortelano, acude este sábado a La Cochera Cabaret para presentar al público malagueño sus nuevas canciones, las que dan forma y sentido a su segundo disco en solitario, Abril.

No existe mayo, ni abril si no se sobrevive antes a las largas noches de enero y los otoños de hojas caídas. La primavera solo llega si se asume la dureza del invierno. Bien lo sabe Arco, que en Abril invita al público a disfrutar de su particular primavera.

Antonio Arco dejó su invierno el día en el que, algo aturdido por el inevitable circular de los trenes del destino, se miró al espejo y sonrió a lo grande. Aún no era consciente pero esa sonrisa, franca y cálida, marcaría su nuevo álbum, el más autobiográfico de su sólida carrera. La acreditan más de dos décadas sobre los escenarios, siete discos con su anterior formación -El Puchero del Hortelano- y desde 2016, los pasos dados en solitario como Arco, destacando así el apellido de su padre amante de la poesía. UNO fue la primera luz del nuevo horizonte, Abril es el faro a seguir.

Reina la sinceridad en la primavera de un abril que tiene mucho de verano porque en cada tema siempre termina por salir el sol. De otoño pues en los contrastes reside su riqueza, de luna espléndida que refleja sobre el mar las cicatrices.

Junto con Tato Latorre (Antonio Orozco, Marwan, Maldita Nerea) han optado por una instrumentación sin excesos ni artificios, por convertir las guitarras acústicas en el eje central de los nuevos temas. Con los instrumentos de percusión o el piano, atraviesan géneros diversos: rock, raíz, folk, pop o rumba. De este modo, las canciones parecen tener vida propia, acompañarnos por la calle, meterse bien dentro.