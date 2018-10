IX South Bangers Fest: Desaster, Mean Machine, Cabeza de Caballo...

La sala París 15 acoge este sábado la novena edición de South Bangers Fest, una cita destinada a promover y difundir el heavy metal por Málaga y cuyo cartel este año estará encabezado por los alemanes Desaster. Los teutones visitan Málaga por primera vez tras el reciente cambio de formación. La banda, que celebra sus 30 años de carrera este mismo año, son una de las formaciones con más prestigio dentro de la escena del black metal europeo.

Los grupos Cabeza de Caballo, Mean Machine y Wastëland Riders completan la propuesta del South Bangers Fest, que arrancará a las 19.30 horas (apertura de puertas a las 19.00). Las entradas tienen un precio de 20 euros. Tras las actuaciones la fiesta continuará en el bar Rooster (Avenida de los Guindos) con la mejor música metal.

En 1996 Desaster publica su primer álbum de estudio A touch of medieval darkness. Tras siete discos de estudio y numerosas apariencias en los mejores festivales europeos, la banda publicó en 2016 su octavo, y último hasta la fecha, álbum The Oath of an Iron Ritual.