Rels B: un rapero de moda, en La Trinchera

Y es que hay muchas ganas de comprobar la calidad del directo de un joven que pelea a su ritmo y que, de momento, se está saliendo con la suya

Rels B, rapero, dominador de la cultura hip-hop, del rap y sonidos colaterales, lleva una trayectoria explosiva en internet, también en sus giras por España y Sudamérica. Hoy tiene una cita con sus fans en La Trinchera.

Uno de los datos de su biografía es que tiene veinte vídeos que han sido vistos más de un millón de ocasiones. Otro dato (de ayer por la tarde) son los 20 millones de visualizaciones de la pieza Tienes el don.

Rels B hace algo que últimamente no suele ser habitual, vender las entradas en cada lugar que actúa, sean recintos más o menos grandes.

Su sonido tiene una cierta dosis latina que le ha hecho arrasar en varios países del continente sudamericano.

Pero, efectivamente, una de sus claves es la red y la imagen. En alguna declaración lo certificó él mismo cuando dijo que se puede hacer un buen tema pero como no tenga un vídeo potente, lo más seguro es que la canción se pierda por el camino. Tiene además otro aspecto original en su carrera: no está en los circuitos y modos de la industria tradicional, lo que le da una cierta autonomía artística.

De este aspecto suyo tan independiente da fe una reflexión que hizo en el Diario de Ibiza: «Quiero seguir haciendo música uno o dos años más, lo que me dé para llenar la hucha y retirarme. Me gusta mucho la música, pero no me gusta este mundillo, lo odio. Los conciertos los adoro, pero no me gusta la fama». Una tesis que puede cambiar con el paso del tiempo, teniendo en cuenta su juventud.

Lo cierto es que Rels B es todo un fenómeno, gran triunfador del momento con las nuevas corrientes de las músicas urbanas.