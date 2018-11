Rockabilly y música americana se funden en el XI Blues at Moonlight Festival

Un año más, Benalmádena acoge del 15 al 18 de noviembre el XI Blues at Moonlight Festival, un evento en el que se funden rockabilly y música americana. El festival organizado desde su primera edición por Active Sound Productions, se desarrollará en tres escenarios diferentes: la Terraza Oasis, el Chiringuito Salitos y la Sala Moonlight del Hotel Sunset Beach.

Bluesatmoonlight.com

Tras abrirse los telones. Actuarán más de una docena de grupos musicales entre los que destacan Carlos & Los Bandidos, The Doel Brothers, Danny 'O' & The Astrotones del Reino Unido, o el belga Runnin 'Wild y el veterano rockero español Diego Cruz. Otros de ellos son los alemanes, Mike Penny and The Moonshiners, The Cheating Heart Trio, Lobo Jones and the Rhythm Hounds o The Howlin' Ramblers.

A partir de las 16 horas, los conciertos se ubicarán en la sala "Moonlight", una de las mejores salas de la Costa del Sol, con el mejor sonido y una zona de baile ideal para disfrutar, bailar y ver y escuchar el espectáculo.