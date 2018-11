Sticky M.A., aventuras singulares en el trap

Muchos lo conocen como Manto, otros como componente del colectivo Agorazein (junto a C. Tangana). Pero la mayoría sabe de él como Sticky M.A., una de las voces más interesantes y singulares del trap español.

El colectivo Agorazein se dio a conocer a través del primer disco de Crema en 2008. Poco después Sticky M.A. junto al resto de componentes grabaron 5 canciones, que tuvieron una gran repercusión dentro de la escena hip hop underground de Madrid. Aunque la verdadera popularidad la alcanzarían en 2011 con la publicación de su primer larga duración, AGZ. Tras lanzar su segundo disco algunos de los miembros de Agorazein deciden proyectar una carrera en solitario, aunque el colectivo sigue estando activo. Sticky M.A. lanza en 2014 un EP llamado Chill Trill, compuesto por seis cortes que confirman que lo suyo en solitario iba por buen camino. Durante los siguientes años, Sticky M.A. publica varios singles entre los que podemos destacar Guadalupe, YanoaY o Humo & Alcohol. En 2018 el artista madrileño edita una nueva mixtape, en esta ocasión bajo el título de Las pegajosas aventuras de Sticky M.A., compuesto de nueve temas influenciados por las nuevas tendencias urbanas internacionales. Cómo no, en el trabajo, Sticky sigue cambiando, mutando (lo cual no siempre es entendido: recordemos que su Chill Trill fue recibido con bastante hate por muchos de los seguidores de Agorazein, que no comprendían aquel cambio de registro): en la nueva mixtape roza un registro naïf y psicotrópico, ingenuo y alucinado, creando una envolviente ensoñación. Accesible, aunque, claro, lejos de las pretensiones ultracomerciales del último C. Tangana, obsesionado por comerse una porción del pastel del mercado de la música latina. Aunque, eso sí, asegura Sticky M.A. que ahora él va a por todas, que se toma esto más en serio y que se preocupa por todas las partes del proceso creativo.

Una de las facetas fundamentales del miembro de Agorazein es su directo: cuentan quienes lo han visto sobre el escenario que lo suyo tiene tanto de sesión de hip hop como de concierto de hardcore, ya que Sticky no se aleja precisamente del público. Una cercanía que, unida a su carisma, están colgando los carteles de no hay billetes en muchas de las paradas de la gira.

Como warm up en la Sala París 15 estará Royce Rolo, habitual colaborador de Sticky M.A. e ideólogo de buena parte del hip hop moderno de nuestro país. Hay que llegar puntuales para disfrutar de los trucos de prestidigitador digital del productor.