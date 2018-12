SFDK, versos de "redención"

En sus inicios, los miembros de SFDK no pensaban que acabarían festejando sus 25 años de carrera. «Cuando por caprichos del destino nos conocimos aquel verano de 1994 era impensable que en 2019 fuéramos a estar celebrando nuestros 25 años como grupo. 25 años de trabajo, de esfuerzo, de aprendizaje», aseguran

El nuevo disco de SFDK incorpora ritmos de música reggae, funk, jazz y flamenco. Los sevillanos lo presentan este sábado en la Sala París 15. Entradas: 20 euros, anticipada.

Después de firmar un pletórico concierto el pasado mes de septiembre en el escenario del Chanquete World Music de Nerja, el legendario grupo SFDK presenta este sábado en la Sala París 15 (22. horas) su nuevo trabajo, Redención, un disco con el que celebrarán el próximo año sus 25 años de trayectoria.

El dúo sevillano compuesto por Zatu al micro y Acción Sánchez a la producción y en los platos llega esta vez, después de tres años tras su última entrega, Sin miedo a vivir, con un trabajo compuesto de 17 cortes en los que la batuta de la producción la ha llevado Acción Sánchez; aunque también aparecen dos instrumentales a cargo de Baghira y de Alberto Gambino, respectivamente. En las colaboraciones vocales también aparece un elenco muy variado. La lista de nombres abarca a Shabu, Andreas Lutz, Beret, Legendario, Raimundo Amador, Rubio de Pruna, Moviemiento Original, Kaze, Vicky Luna y Manuel Martínez del grupo Medina Azahara. En este trabajo, SFDK demuestran estar más vivos que nunca, con un Zatu ejecutando su mejor nivel de fraseo y Sánchez incorporando a las bases ritmos que van más allá del hip-hop tradicional, con trazas de reggae, funk, jazz, flamenco e incluso el rock. Además, hay que tener en cuenta que se trata de un grupo que convierte sus actuaciones en algo más que un concierto, ofreciendo a su público un show en el que los que están abajo tienen tanta voz como los que pisan las tablas. La gran aceptación que ha tenido este nuevo disco ha quedado patente a lo largo de este año de gira en el que han colgado el cartel de «entradas agotadas» en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, entre otras.

La historia de esta formación ya está anclada a devenir de la música en español gracias a temas como ¿Dónde está Wifly? o El liricista en el tejado. Y para festejar sus 25 años de trayectoria, el próximo 16 de marzo soplarán las velas de esta efemérides en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla en un concierto más que especial en el que contarán con la colaboración de grandes amigos dentro del mundo de hip hop, como son como Kase O, Fyahbwoy, Capaz, Juaninacka, El Chojín, R de Rumba, Sho-Hai, Hazhe, Little Pepe, Shabu One Shant, El Límite, Darmo, Legendario, Gordo Master, Kaze, Ose Him, Andreas Lutz y Hermanos del Groove.

El concierto de este sábado en Málaga será una especie de adelanto de esta celebración que ningún amante de las rimas debería perderse.