Jarrillo'Lata: fiesta malaguita de la Navidad

Es una de las grandes tradiciones malaguitas de estas fiestas: el concierto de Navidad de uno de los grupos boquerones más sólidos de los últimos años, Jarrillo'Lata. Esta temporada no va a ser una excepción y la banda ofrecerá el que quieren que sea «el mejor concierto» de toda su carrera el 30 de diciembre en La Cochera Cabaret. Si tienes ya tu entrada, enhorabuena: vas a vivir una noche intensa y festiva. Si no la tienes y quieres hacerte con ella, malas noticias: el papel se ha agotado.

Para muchos, son los herederos naturales de Tabletom, los descendientes espirituales del llorado Rockberto; para otros, una de las grandes propuestas musicales de Málaga, de las que mejor simbolizan el espíritu skatalítico y rumboso de formaciones míticas pero algo olvidadas de nuestra provincia como La Leshe que Mamate. Son Jarrillo'Lata, una de las bandas más premiadas de la actualidad malagueña y que llevan años profundizando en su sonido «malaguita y universal», según propia definición. «Nos ha tocado vivir en una época en la que, gracias a las tecnologías, hemos tenido acceso a todo tipo de músicas de cualquier época y lugar del planeta. Así que hemos bebido de esos folclores y los hemos pasado por nuestro filtro personal dando lugar a algo que creemos es nuevo y fresco», aseguran cuando se les pregunta por su vibrante estilo musical.

Su leit motiv es «Jarrillo'Lata, pa que muevas las patas». Jamás les costó levantar el ánimo del respetable, incluso en estos días tan oscuros de la crisis económica en que empezaron a asomar la cabeza: «Tenemos la misión de cargar las pilas al personal, eso es algo que nos motiva, ver a la gente contenta, divirtiéndose y disfrutando de nuestra música».

La suya es una fiesta siempre desde la feroz independencia, porque los jarrilleros van a lo suyo: «En realidad, nosotros no hemos buscando la independencia puesto que siempre hemos pensado que nuestra independencia artística es lo más importante, además de que no pensábamos que pudiéramos ser interesantes para alguna discográfica, y teniendo en cuenta como está el negocio al respecto no es algo que nos resultara atractivo... Somos mu nuestros pa lo nuestro».

Y a sus seguidores les encanta que sea así. Porque los Jarrillo gozan de una popularidad que ni ellos alcanzaban a imaginar en 2008, año en el que ofrecieron su primer recital, en Arriate. Como tampoco podían imaginar que su música, en concreto la canción 'El que tenga tu compañía' –perteneciente a su segundo álbum, 'Folklóricos anónimos' (2012)–, fuese en su momento la más demandada entre los usuarios malagueños de Spotify, por delante de artistas como Daddy Yankee, Gemeliers, Vanesa Martín y El Barrio. El poder de la fiesta y la sonrisa.