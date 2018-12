Nathy Peluso, la voz latina más torrencial del 2018

La artista bonaerense Nathy Peluso, voz revelación en 2018 en América Latina y autora del hit La Sandunguera, que atesora dos millones de visualizaciones en YouTube, se presenta hoy viernes en Málaga, en la Sala París 15.

Natalia Peluso ha dejado claro desde hace mucho que es un espíritu libre. Mitad argentina, mitad española, en 2014 cruzó el charco para probar suerte en Madrid y no le ha salido nada mal. Entre el blues, el rap, la salsa y el jazz, Nathy Peluso rompe con lo establecido y deja fluir su estilo más que profesional.

Esta promesa multidisciplinar de la escena musical latinoamerica, criada entre géneros como el swing, el jazz, la bossanova, el hip hop, el neo soul y el teatro, maneja diversas disciplinas artísticas, fusionando géneros y sonidos, para crear una esencia musical propia, que la artista sintetiza bajo el paraguas de jazz latino.

«Lo de Peluso es una especie de universo mixturado que funciona», revelan desde la promotora de sus conciertos. Formada como bailarina y gimnasta, se especializó en artes visuales, danza y teatro físico, por lo que siempre liga música y movimiento. Sus referentes musicales son tan variados como sus ideas sobre la música, desde Ray Charles, Joao Gilberto o Nina Simon a Gloria Estefan, Atahualpa Yupanqui o D'Angelo.

«Yo siempre parto de lo estético para construir mi discurso, para saber por dónde van a ir las letras. Estudié cuatro años Teatro Físico, y esa influencia teatral, histriónica, performántica, la llevo también a mi manera de expresarme verbalmente. Cuando alguien escuche mi disco no sólo pretendo que escuche buena música, sino que pase por una experiencia: plantear un concepto y que sea entretenido, que haya varios personajes€ Y en el disco está la Magdalena triste, la que despilfarra dinero, la vacilona, la salsera, la apasionada€ Me encanta jugar con los personajes y las situaciones emocionales», aseguró Nathy en una entrevista con Mondosonoro. Así que imagínense cómo puede ser un concierto de esta artista torrencial, que asegura que no eligió la música sino que la música la eligió a ella.