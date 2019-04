"Ésta es la mejor formación del metal de habla hispana"

El grupo de heavy metal asturiano presenta una formación remodelada, con la participación de los prestigiosos Mike Terrana y Dirk Schächer. Presentan su nuevo álbum, El secreto, noveno ya de la banda, este viernes, a partir de las 21.00 horas, en la Sala París 15

¿Cómo fue el proceso de composición del nuevo disco??

Llevo ya muchos años haciendo discos, pero en esta ocasión tenía un extra de responsabilidad. Tenía que hacer un disco para una banda de este calibre y con toda la que hemos liado, porque se ha metido mucha gente en el barco. Tenía que escribir el mejor disco de mi carrera. Y lo conseguimos.

Es un disco conceptual, ¿en qué está basada la historia?

En un relato bastante espiritual que escribí hace años al que le he hecho un lavado de cara. Todas las canciones hacen referencia a un momento concreto de la historia. Es un álbum conceptual donde el oyente, si lee el relato, se va a meter mucho más en la historia, que tiene unos tintes de búsqueda interior.

¿Hay referencias autobiográficas?

Lógicamente la historia habla de mí y de todo el mundo que quiera verse reflejado en ella. Es atemporal, se supone que todo ocurre hace muchos años y seguramente que todas las canciones que he escrito tienen toques autobiográficos pero en este disco esto está algo más disimulado.

¿Cómo ha sido integrar a todos los nuevos músicos en la banda, especialmente de los dos extranjeros, Mike Terrana y Dirk Schächter?

Los dos tienen una carrera musical muy amplia, sobre todo Mike que ha tocado con los mejores del mundo y está considerado uno de los mejores baterías de la historia del heavy metal. Lo primero fue tener la osadía de querer montar una banda así. Tiré de agenda y durante estos últimos años he ido haciendo algunos, y gracias a Paulo Barón (manager de la banda) confeccionamos está alineación ideal.

¿Es su formación soñada?

Sí. Me atrevería a decir, con perdón, que es la mejor formación de la historia de un grupo de metal de habla hispana en cuanto a calidad y nombre de los músicos. Mi plan era que los músicos se enamoraran del proyecto y hemos dado pasos de gigante para conseguirlo. Por ejemplo, Mike Terrana se ha hecho cargo de integrar las letras en la versión inglesa del disco y hacer una adaptación de cada canción además de supervisar la pronunciación de Isra para que todo estuviera listo para el asalto del mercado europeo y los países anglosajones.

¿Qué han aportado los músicos?

Hubo un primer proceso en el que yo me encierro solo en el estudio y hago un boceto de lo que será el disco y luego cada uno con su instrumento tenía que mejorar lo que yo proponía y aportar su estilo. Entre todos fuimos construyendo el disco nota por nota.

Antes de esto decidió hacer una regrabación de El Ángel Caído, probablemente, el mejor disco de heavy metal en castellano. ¿Por qué?

La idea era celebrar el quince aniversario del disco. Entre los fans habrá a quienes les parezca un sacrilegio y otros a los que les gustará escuchar una nueva versión del disco. Era una excusa para que los nuevos se integraran y fueran conociendo la obra de Avalanch y supieran donde se metían.

¿Ahora es más difícil hacer música que cuando empezó?

Sí. En este disco me di cuenta, por ejemplo, que el apartado visual de la banda estaba un poco verde y nos pusimos las pilas a hacer vídeos durante la grabación. Todo ha cambiado muchísimo y, como te despistes, te quedas rezagado. Ya no solo se trata de hacer música, tienes que tener contacto con los fans de forma directa y habitual. Y el fan ya no quiere solo escuchar tu música, quiere estar un poco más en contacto con la banda.

Pero ahora se venden muchos menos discos que antes.

Cuando empecé en 1992 o 93 ya oía la palabra crisis y se decía que en castellano el rock no vende. Pero a finales de los noventa se dio la vuelta a la tortilla. En aquella época era muy difícil grabar un disco porque había que tener mucho dinero. Ahora ha cambiado mucho y hay cosas buenas y malas. Hay mucha más competencia pero también hay más mercado.

¿Cómo ve el futuro?

Esto cambia mucho y muy rápido. Pero la música está muy viva, ahora la gente escucha más música que nunca. Si el artista quiere vivir de esto tiene que adaptarse, pero el que tenga talento y ganas que tendrá las herramientas para estar ahí.