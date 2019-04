Ambkor, rap emocional que confía en el poder de la palabra

Málaga se está convirtiendo, desde luego, en parada obligatoria de los raperos más notables de la escena nacional. Este fin de semana es el turno de Óscar de la Torre, o sea, Ambkor, que protagonizará esta noche en la Sala París 15.

A los 15 años, el de Ripollet ya le estaba dando duro al micrófono en el grupo Malafama Squad pero no sería hasta que alzó el vuelo en solitario que no empezó a llegar la atención de los medios especializados y los aficionados. Su primera referencia, Un año bajo la lluvia fue lanzada hace justo una década y el tiempo ha terminado dando la razón a sus rimas: «Pa' pararme hay que matarme y sólo puedo hacerlo yo,/yo soy mi máximo enemigo y me odio por lo que soy,/y a la vez me quiero,/he cambiado tanto en este tiempo».

Ambkor (en catalán, amb cor, es decir, con el corazón) llegará a Málaga en el último tramo de una gira internacional, que le ha llevado por varios países latinoamericanos, donde lleva tiempo haciendo bastante ruido.

Hasta la fecha su última referencia discográfica es 'Lobo Negro 2', aunque, fiel a estos nuevos tiempos, modos y formatos, lleva meses lanzando desde su canal de YouTube los temas que compone

n una serie, Aullidos, y que le muestran en un estado de forma completo y maduro. Son temas que le muestran más reflexivo que nunca, confiando en el poder de la palabra («Temo perder la cabeza si no chillo», dice en Libre) y («Sólo hay algo urgente/ y es feliz», asegura en Camina). Rap de sentimientos y emociones, transmitidos en primerísima persona.