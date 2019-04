Sick Jacken, los galones de un veterano del rap latino

Ahora la música urbana latina domina Spotify y derivados pero hace unos 20 años los artistas no anglosajones no lo tenían nada fácil en ese segmento del mercado. Hablamos de los años de The Beatnuts, Kid Frost, Chino XL, Immortal Technique y otros MCs latinos pioneros. Hablamos, claro, de Cypress Hill y también de The Psycho Realm, de Sick Jacken. Joaquín González, verdadero nombre de Jacken, volverá a Málaga, donde ya actuó hace unos años (es muy amigo y colaborador musical de Sicario, ex Hablando En Plata Squad), para ofrecer sus rimas de ayer, hoy y siempre. Y para demostrar por qué le llaman la leyenda de Pico Union, un popular barrio del Centro de Los Ángeles. «Me encanta que todavía estemos aquí y que seamos relevantes después de todos estos años. Nuestro primer disco salió en 1997 y aquí seguimos, seguimos girando por el mundo. La gente todavía nos busca, otros todavía nos descubren....», aseguró en una reciente entrevista Sick Jacken. Tiene mérito que en un mundo tan cambiante como el de la música, dominado por modas y tendencias cada vez más raudas, este hombre siga en lo suyo, y sin ceder ni un ápice su independencia y su visión musical, aquella que conquistó a B-Real, de Cypress Hill, quien se involucró en The Psycho Real tras ver a Joaquín y su compañero, Duke, en una incendiaria actuación. Trágicamente, Duke fue disparado en el cuello, lo que frenó en seco su carrera musical y, quién sabe, el ascendo del trío angelino.

Aunque lo cierto es que Sick Jacken ha sacado, siempre desde el underground discos más que meritorios, como, especialmente, aquel que le emparejó con el productor de Cypress Hill, DJ Muggs (Legend Of The Mask And The Assassin), con auténticos temazos como El Barrio: «Me dicen revolucionario / Pero solo he escrito temas de como ha estado el pedo / Soy un callejero vuelto rapero y cuando pasan los puercos /Soy el primero que les suelta el dedo».