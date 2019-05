Bass Invasion, la promotora celebra 5 años de graves

La promotora Bass Invasion Spain celebra mañana su quinto aniversario y lo hace, como dicen ellos, «con un cartel de lujo». El trío holandés Black Sun Empire, encabeza una noche que se presenta «histórica para los amantes del drum n' bass». Completan el cartel, atención, DJ Phantasy, Kursiva, Juno, Neoh, Super Rush, Flub, Regun, Bokstep y Ed Bass.

Black Sun Empire son los grandes valedores europeos de la variante más oscura y tenebrosa del otrora llamado jungle: llevan desde finales de los años 90 practicando ese neurofunk que apadrinó Grooverider pero añadiendo más oscuridad, ritmos con mala baba y mucho más. La banda sonora perfecta de una pesadilla tecnodistópica. Quienes hayan escuchado temas como Arrakis, por ejemplo, seguro que saben a lo que me refiero. From The Shadows, Variations On Black... Los títulos de los discos del trío holandés no dejan lugar a ninguna duda: en esta música jamás entra la luz, todo es oscuridad absoluta. Aunque a lo largo de todos estos años se han aventurado en terrenos cercanos al dubstep y han colaborado con raperos (Foreign Beggars), lo de Black Sun Empire ha seguido una línea homogénea, coherente y siempre fresca y vibrante. «Nuestra música es oscura y enérgica, aunque intentamos añader melodías y sonidos más ligeros. Tener tu propio sonido supone que a veces tienes que luchar contra no repetirte una y otra vez, sino conocer tus elementos comunes, los que te hacen único, y desarrollarlos», señalaron en una reciente entrevista con Raving Fox. Perfecta descripción de su evolución, desde luego.

DJ Phantasy es otro clásico de la escena drum n' bass original, la británica. Con más de veinte años a sus espaldas, en la cabina, el estudio y programando noches del género, lo suyo es amor verdadero por los bajos más bestias posibles. Bastante menos cerebral que Black Sun Empire, el londinense busca, ante todo, que su público gaste las suelas de las bambas y buscar las lindes de los ritmos que le gustan: por eso en lo suyo se pueden encontrar grime, EDM, trance y mucho más.