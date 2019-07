Iseo & Dodosound, en Fuengirola

El dúo formado por la vocalista y el productor acercan el reggae al trip hop y al rhythm n' blues en su propuesta.

Rototom Sunsplash presenta su nueva edición (del 16 al 22 de agosto en Benicàssim) con una fiesta reggae en Castillo Sohail de Fuengirola, dentro de la programación del Marenostrum Castle Park. Una cita ineludible para los amantes del reggae, con un gran cartel: Iseo & Dodosound w/ the Mousehunters, Little Pepe, DJ Lion, King Wadada Sound y Jamaleònics.

Iseo & Dodosound son un dúo responsable de cierta revitalización de la música jamaicana en nuestro país. Mezclan el reggae con el trip hop y el rhythm n'blues para crear un discurso musical evocador, muy accesible y plenamente internacional (han tocado en medio mundo; ellos dicen que hacen «música par la gente»). La voz de Iseo y la maquinaria dub de Dodosound se unirán a la sección de vientos The Mousehunters. El malagueño Little Pepe es otro de los grandes del cartel de la fiesta fuengiroleña. Y es que son ya muchos años de carrera, de ese reggae espiritual, calmado y mesurado, con un mensaje siempre positivo: «Esto es lo que amo. No hacemos una música masiva, no vamos a tener un Lamborghini. Pero tengo un bicicletón muy bonito con una canastilla para llevar a mi hijo y eso es todo lo que quiero», dice.