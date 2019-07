Maluma en el firmamento de Starlite

Maluma, un huracán que ha construido cada uno de los giros de su breve pero exitosa carrera entre «blancos y negros, sin grises», regresa a la Costa del Sol, uno de sus feudos en nuestro país, con su flamante cuarto disco en estudio, 11.11, diseñado para que el colombiano se lance a la dominación mundial, capitalizando el éxito actual de lo latino en versión urban. La cita, en Starlite.

Maluma llega en su mejor momento: ya es un nombre querido en el todopoderoso mercado estadounidense, gracias a su colaboración con Madonna en su nuevo álbum, Madame X (la ambición rubia le devuelve el fávor en el disco del colombiano) y habiendo superado la polémico por el contenido supuestamente machista de sus letras, que llevó a campañas digitales en su contra con el hashtag #MejorSolaQueConMaluma. De hecho, uno de los temas de 11.11., precisamente con Madonna, bien podría ser una respuesta a estos ataques, una letras con cierto toque feminista: «Ella es así nadie la va a cambiar/Es reservada no da el celular/A ningún hombre le piensa copiar/Ella anda suelta y no le va a bajar» (Soltera se titula el tema).

Lo cierto es que la vida le ha cambiado bastante a Juan Luis Londoño (nombre real del vocalista) en estos 12 meses desde su última visita a la Costa del Sol: por ejemplo, ahora tiene novia, la modelo y DJ cubana Natalia Barulich, a la que conoció durante la grabación del videoclip Felices los cuatro. Además, harto quizás de la imagen de macarra o de descarado seductor que él mismo ha proyectado pero que probablemente se le acabara yendo de las manos, ha autorizado un documental sobre su vida y su carrera, en el que desvela aristas personales hasta ahora poco conocidas: la separación de sus padres, la crisis económica de su familia y por la que acabó vendiendo sándwiches en el colegio... Eso y mucho más puede verse en los 90 minutos de Lo que era, lo que soy, lo que seré, que se ha estrenado en YouTube. «Desde hace mucho tiempo tenía ganas de mostrarle al mundo todo esto que los artistas, o yo como artista, he tenido que vivir para llegar adonde estoy. Es muy especial y va a mostrar un lado muy sensible de mi vida», ha comentado el de Medellín. Pero, no crean, que con novia y sensible Juan Luis en los conciertos sigue siendo ese guapo caradura con una sonrisa desfachatada. Al fin y al cabo, no deja de ser su marca registrada, la que le permite tener números de récords en las redes sociales (actual termómetro de la popularidad de un artista): seis millones de seguidores en Twitter, cerca de 23 millones de seguidores en Facebook y más de 42,6 millones de seguidores en Instagram, números que lo convierten en el latino líder en las plataformas digitales.

Maluma presentará en Starlite un show futurista, tecnológicamente vanguardista, visualmente recargado de efectos láser, juegos de luz, superficies de vídeo y pirotecnia presentados de una manera «jamás antes vista en un show de un artista de música latina», dicen quien lo han presenciado. Por supuesto, una banda en vivo y doce bailarinas arroparán al colombiano.

El colombiano no es el único argumento de esta semana de Starlite: los tenores del crossover Il Divo y los legendarios caballeros del funk pop Kool & The Gang son otros de los artistas que pasarán los próximos días por la Cantera de Nagüeles.