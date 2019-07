Portón del jazz: Goldings, Bernstein y Stewart: un Organ Trio Inusual

A mediados de la década de los noventa The New York Times definió el encuentro entre Larry Goldings, Peter Bernstein y Bill Stewart como el mejor organ trio de la década. Dos décadas después la formación se ha reactivado y su nuevo disco Live at Smalls transmite la vitalidad, complicidad y energía de sus componentes. Goldings que aparte de carrera propia ha estado en nómina de Jim Hall, Pat Metheny, Maceo Parker y John Scofield; Bernstein tres cuartas partes del mismo con Jimmy Cobb, Sonny Rollins y Brad Mehldau y Bill Stewart con Michael Brecker, Lee Konitz o Joshua Redman. Un trio que sería pecado mortal perdérselo para cualquier buen aficionado a la música en general y al jazz en particular. Larry Goldings (hammond B3), Peter Bernstein (guitarra) y Bill Stewart (batería) son un organ trio algo inusual: «Es una formación normalmente para la música bluesy. A veces nos gusta tocar así, pero no caemos en el repertorio típico de los organ trio. Tampoco el órgano es el centro de todo; en nuestras actuaciones la guitarra y la batería no son acompañamiento. Somos democráticos», ha dicho Goldings.