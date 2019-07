La Bien Querida, canciones para las palabras de Gamel Woolsey

El ciclo Cantos Velados de la Casa Gerald Brenan llega a su fin. La Bien Querida será la encargada de cerrar esta serie de encuentros donde se dan cita canciones y poemas dedicados a Gamel Woolsey. La Bien Querida es una de las artistas más reconocidas de la música independiente española, que ha llegado a un público mayoritario sin traicionar la esencia de su música y la exigencia en sus melodías y letras. Ha obtenido distintos premios a lo largo de su carrera, lo que la ha llevado a las portadas de medios como Rockdelux o El País, cosechando siempre el reconocimiento unánime de crítica y público.

Su hasta ahora último álbum es Fuego. Su sonido aúna la esencia de la música española tradicional con el pop más moderno y electrónico cuando se cumplen diez años de la salida de Romancero, su primer álbum; una década en la que la bilbaína Ana Fernández Villaverde nos ha dejado un buen puñado de exquisiteces. Siempre con ganas de sorprender: en sus discos aparecen una rumba, una cumbia, una balada orquestada o la electrónica, por ejemplo. «Siempre quiero que el disco nuevo no tenga demasiado que ver con el anterior. Quizá sea un poco tontería pero me lo planteo así para no aburrirme de la música, creo», ha dicho la cantante.

Por la primera edición de Cantos Velados, coordinado por el poeta malagueño Alejandro Simón Partal, han pasado la inquieta cantaora Rocío Márquez, el guitarrista de Vetusta Morla Guille Galván y la cantante y compositora Tulsa. Citas de calado poético y musical que esperan una segunda edición.