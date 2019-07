"No se nos ha ido la cabeza con el éxito"

Os habéis puestos más trascendentes con Madame Ayahuasca. ¿Habéis hecho algún viaje guiados por un chamán?

Sí, no queremos frivolizar mucho con el tema, pero es cierto que tuvimos una experiencia todo el grupo con un chamán, con el ritual de la ayahuasca, y, bueno, nos marcó tanto que al final hemos querido poner el nombre al disco.

Madame Ayahuasca es uno de los grandes temas de este disco. ¿No podría interpretarse como una apología a la droga?

Como he dicho siempre en todas las entrevistas, en ningún momento queremos hacer apología a [sic] las drogas. Es verdad que la Ayahuasca realmente no es una droga al uso, no es algo adictivo, es una medicina que llevan utilizando los pueblos indígenas del Amazonas durante siglos, y nosotros lo único que hemos hecho ha sido tener una experiencia y ponerle el nombre al disco. A nuestros fans más jóvenes lo que les digo siempre es que no lo vean más que como el personaje que es, como toda la literatura de Taburete.

¿Nos encontramos un Taburete más maduro en este nuevo disco?

Sí, yo creo que es un Taburete mucho más maduro en cuanto a los temas; quizá hay canciones más tranquilas. Yo creo que es un proceso normal, porque, según la fase en la que estás en tu vida, escribes más sobre unas cosas u otras. Los anteriores son más amigos, destrucción, disfrutar del momento...

Las canciones cada vez son menos acústicas y más pop rock. ¿Existe alguna conexión de Taburete con Hombres G, Modestia Aparte u otros grupos de los 80?

Yo creo que musicalmente no nos parecemos mucho. Es verdad que Hombres G son como unos padres para nosotros, porque con la gira que hicimos con ellos se creo una unión buenísima y los tenemos como referentes, como un grupo que ha conseguido estar tanto tiempo junto y seguir triunfando como triunfan; en eso son referencia, pero no creo que sean una influencia musical muy importante para nosotros.

Algo que tenéis en común con el trap, con C. Tangana o Yung Beef, es reivindicar los placeres de la noche, de la carne y del alcohol. ¿Qué os parecen estos fenómenos?

Me parece bien. Al final el trap ha llegado con muchísima fuerza. A mí no es un género que me guste especialmente, pero, como en todos los géneros, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que C. Tangana es de los buenos. Todo el respeto del mundo, pero por gustos yo escucho más otro tipo de música.

En vuestra página oficial hay un apartado para los haters. ¿Cómo encaja Taburete las críticas? ¿Habéis conseguido que la gente supere sus prejuicios hacia el grupo?

Esto no lo estoy descubriendo yo; lo leí alguna vez de alguien, pero es verdad que tiene toda la razón. En Twitter y en las redes sociales en general no hay filtros; entonces cuenta lo mismo la opinión del premio Nobel de Medicina que de un tipo que no tiene ni foto de perfil, ni nombre. Las redes sociales son buenas para muchas cosas, pero a la vez creo que ha hecho que se pierda el respeto a todo el mundo. En general parece que se esté buscando el fallo de la gente, se dedique a lo que se dedique, para que todo el mundo pueda saltar y soltar lo que quiera. Cada uno sabrá cómo es con los prejuicios. Hay gente que sí y hay gente que no. Pero bueno, yo creo que, en el caso de Taburete, se han vencido los prejuicios y, salvo casos excepcionales, la gente nos ve como lo que somos, un grupo de música.

¿Cómo han asimilado el éxito?

Lo hemos llevado muy bien, seguimos con los pies en la tierra, no se nos ha ido la cabeza. La gente que nos conoce de siempre dice que seguimos siendo los mismos, y creo que hemos tenido una manera muy natural de llevarlo.