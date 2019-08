Daniel Casares: el concierto (jondo) de Aranjuez

Este 2019 es el vigésimo aniversario de la muerte de Rodrigo, el 80 aniversario de la composición del Concierto de Aranjuez, y el 50 del primer viaje a la luna, que tiene como anecdótico que Amstrong llevó como muestra de la cultura en la Tierra, las partituras del Concierto. Qué mejor manera de celebrar todos esos aniversario que acudir al concierto de Daniel Casares y la Filarmónica de Málaga (bajo la dirección de Arturo Díez Boscovich) en que se interpretará al completo la obra maestra de la música española.

Casares celebra los 80 años de la creación del Concierto de Aranjuez y propone una versión más flamenca que nunca, más jonda quizás que la canónica hasta ahora (la que el grandísimo Paco de Lucía publicó en 1991 con, curiosamente, otro maestro que dirigió tiempo después a nuestra Filarmónica: Edmon Colomer). Súmenle la percusión flamenca de Miguel Ortiz para rematar el sabor.

«El maestro Rodrigo hizo una obra maravillosa, una composición maravillosa y como guitarrista yo creo que es imprescindible pasar por ahí. Mi estilo es el flamenco, pero yo creo que como guitarrista es fundamental alguna vez en tu vida tocar el Concierto de Aranjuez», sostuvo en una reciente entrevista Casares, a propósito de la presentación de la grabación discográfica de su versión de la obra de Joaquín Rodrigo.

El disco es la cristalización de un sueño casi obsesivo con el que Daniel lleva conviviendo más de cuatro años: desde 2015, y siempre con la OFM, ha paseado su versión del Concierto de Aranjuez por diferentes escenarios del mundo. Y sin aburrirse: «Me aporta, me está aportando y me seguirá aportando porque es una obra muy completa en todos los sentidos. A nivel técnico te pone las manos muy fuertes, es como si llevaras las manos al gimnasio. A nivel compositivo, armónico, también me influye. Cuando yo he estudiado y he analizado la obra para poder tocarla y ves sus rincones, ahí te das cuenta de muchas cosas», aseveró Casares a El Periódico.

Nadie puede acusar de conformismo y de estancamiento al guitarrista Daniel Casares (Málaga, 1980). Logró el Premio Nacional de Guitarra Bordón Minero a los sólo 16 años (el ganador más joven en la historia de los importantes reconocimientos), ha tocado para divas como Cecilia Bartoli, cantaores como Juanito Valderrama y le ha escuchado en directo Barack Obama. ¿Cuántos pueden presumir de un currículum así?