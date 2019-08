Planes alternativos para los diez días de Feria en Málaga

La Feria de Málaga se extiende en esta edición durante diez días y diez noches, en los que tanto el centro como el Real Cortijo de Torres se mantendrán abarrotados. Para quienes prefieran optar por otro tipo de ocio, aquí podrá encontrar una lista con quince planes alternativos, del 15 al 24 de agosto.



JUEVES 15

'Un mundo mágico', una obra de teatro en el Jardín Botánico Histórico de la Concepción

A partir de las 21.30 horas, y durante una hora y cuarto, el Jardín de la Concepción se convierte en un misterioso escenario en el que se representará "Un mundo mágico", una obra en la que sus personajes librarán una batalla por las semillas de la felicidad.

El espectáculo, para todos los públicos, no será ni mucho menos convencional ni estático, ya que los espectadores deberán moverse por el interior del jardín e irán encontrandóse con los personajes, que saldrán de la propia naturaleza en el desarrollo de la historia.

Las entradas deben reservarse con antelación llamando a la taquilla del jardín, al 951.926.180. Precio: 15 euros

Foto: Axarquía Plus

Noche del vino, una fiesta tradicional de la Axarquía

El municipio axárquico de Cómpeta celebra un año más 'La Noche del Vino', un festejo arraigado en la historia del pueblo y que hace referencia a la época de la vendimia, cuando los jornaleros marchaban a las viñas y no regresaban hasta octubre.

La fiesta comenzará con la 'pisá' tradicional de la uva en la plaza de la Vendimia, ambientada por los fandangos de Cómpeta y las pandas de verdiales de otras localidades.

Podrá disfrutarse de un completo programa de actividades de día y noche, desde las 12:00 hasta las 22:00, entre ellas, un festival de Cante Flamenco y un mercado de artesanía y productos típicos.

Teléfono de información turística: 952.553.685

Gala de la Zarzuela, en la Plaza de Toros de Estepona

Doña Francisquita, El Gato Montés, Luisa Fernanda, La Tabernera del Puerto... son algunas de las conocidas zarzuelas con las que el público podrá deleitarse en la Plaza de Toros de Estepona durante el desarrollo de la Gala de la Zarzuela, a partir de las 22:15, aunque la apertura de puertas será una hora antes.

Las piezas serán interpretadas por grandes referentes líricos: la soprano granadina Mariola Cantarero, Medalla de oro de Andalucía; el tenor José Luis Sola y el barítono andaluz, Damián del Castillo. Precio: 15 euros

Foto: Observatorio Astronómico del Torcal

Viernes 16

Observatorio astronómico en el paraje natural del Torcal de Antequera

El Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera se convierte en una "ventana al universo" todos los martes, viernes y sábados hasta el 7 de septiembre.

En el enclave del paraje natural, lejos de la contaminación lumínica de las urbes, se desarrollará la observación del cielo estrellado a simple vista y mediante potentes telescopios del propio observatorio.

La actividad comenzará entre las 21:30 y las 22:00 horas, con una duración mínima de dos horas. Se recomienda llevar ropa de abrigo y sillas plegables o esterillas para descansar cuando no se estén usando los telescopios.

Reservas: Tlf: 600.703.700. Precio: 9 euros (entrada general), 7 euros (jubilados y menores de 12 años).

Sábado 17

Sesiones de yoga gratuitas en la Playa Seniors de Torre del Mar

De 9:00 a 10:00 de la mañana se impartirá una sesión gratuita de yoga y pilates en la playa Seniors de Torre del Mar. Unas clases que estarán disponibles todos los martes, jueves y sábado hasta el 30 de agosto.

Los interesados deberán llevar únicamente su colchoneta o esterilla para la realización de los ejercicios. Precio: gratis.



Domingo 18

Festival Brunch -In The Park, en el Marenostrum Fuengirola

El recinto Marenostrum Fuegirola acoge una jornada muy variada con el Festival Brunch -In The Park, en el que el plato fuerte serán las sesiones de los grandes referentes de la música electrónica en el panorama internacional, entre ellas, las de artistas confirmados como Marco Carola, Adam Beyer, Patrick Topping y Anja Schneider.

Además habrá una particular oferta gastronómica de productos ecológicos y un amplio catálogo de actividades para los más pequeños, por lo que es un evento apto para toda la familia.

El evento está a punto de colgar el cartel de sold out, aunque aún pueden adquirse entradas que rondan los 30 y los 50 euros. La apertura será a partir de las 13:00 horas.



Lunes 19

Pablo López, en Starlite Festival

El entorno de la cantera de Nagüeles en Marbella, el característico escenario del Starlite Festival, recibirá al malagueño Pablo López con su gira Tour Santa Libertad. El artista presenta su tercer álbum 'Camino, Fuego y Libertad'.

La apertura de puertas será a partir de las 20:00 horas y el concierto comenzará a las 22:00 horas. El precio de las entradas van desde los 64 euros en tribuna hasta los 411 en los palcos.

Foto: Yllana Rozas

Martes 20

We love Queen, el musical. En el TAF de Estepona

El Teatro Auditorio Felipe VI (TAF) de Estepona será testigo del musical We love Queen, un espectáculo tributo a la archiconocida banda de rock británica, Queen, una gira por más de 80 espacios en toda España y que ha consolidado su éxito en el Teatro La Latina de Madrid y en el Teatro Coliseum de Barcelona.

Los espectadores participarán en una "extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen" y uno de los presentes estará invitado a subir al escenario para consumar la ceremonia.

La obra comenzará a las 21:30 horas y tendrá una duración de 90 minutos. El precio de las entradas es de 24 euros.

Miércoles 21

XIV Portón del Teatro, ciclo teatral en Alhaurín de la Torre

Arranca la décimocuarta edición del ciclo teatral Portón del Teatro en Alhaurín de la Torre. A partir de las 21:45 horas, en la Finca El Portón, se podrá disfrutar de la representación de grandes historias de la literatura, desde la dramaturgia hasta la adaptación de novelas.

Este miércoles abrirá el ciclo la obra 'Los marqueses de Matute', de los dramaturgos Luis Fernández de Sevilla y Anselmo Carreño, una comedia de costumbres madrileñas, donde se resalta la importancia del dinero y la sociedad de clases de la España de los años cuarenta.

Asimismo, se representará los días posteriores y a la misma hora, la Zapatera Prodigiosa, Diez Negritos, Guárdame el secreto, Lucas y el Método Grönholm.

Jueves 22

Festival Frigiliana 3 Culturas

Cada año, el último fin de semana de agosto, el pueblo de Frigiliana se vuelca en su tradicional Festival Frigiliana 3 Culturas, un evento turístico para toda la familia en el que se celebra y homenajea la cultura islámica, la hebrea y la cristiana.

Entre las muchas actividades programadas destaca la ruta de la tapa, en la que participarán 18 establecimientos divididos en dos recorridos diferentes, y el mercado artesanal, con más de 150 puestos. Además, este año habrá 9 conciertos y 3 djs en 4 escenarios diferentes. Aunque aún no está confirmado el cabeza de cartel, está confirmada la presencia de artistas como Ana Alcaide, Bombino, Felah-Menkub, la Pompa Jonda y la actuación del dj local Beatz.

El festival se celebrará los días 22, 23,24 y 25 de agosto.

Foto: Los 40

Aitana en concierto, en el Marenostrum Fuengirola

La cantante Aitana Ocaña, segunda finalista de Operación Triunfo 2017 viene al recinto del Marenostrum Fuengirola con su primera gira Play Tour en la que presenta su álbum 'Spoiler', un éxito en ventas en España.

La apertura de puertas será a las 20:00 horas y el concierto arrancará a las 22:00 horas. El precio de las entradas es de 35,50 euros.



Viernes 23

Jornadas escocesas en Teba, los Douglas's Days

El municipio de Teba rememorará las hazañas del escocés Sir James Douglas, soldado que participó en la reconquista del Castillo de la Estrella bajo las órdenes de Alfonso XI y fiel servidor de su rey Robert the Bruce, héroe de la Guerra de Independencia de Escocia. Douglas acaba muriendo en la batalla contra los musulmanes por el Castillo de la Estrella en 1330, mientras portaba el corazón embalsamado del rey Robert.

Para conmemorar la figura del guerrero escocés, Teba recrea el ambiente medieval durante los Douglas's Days con una gran variedad de actividades, entre ellas, mercadillos, pasacalles, espectáculos, degustaciones y música celta a cargo de la Agrupación de Gaiteros Escoceses de Gibraltar y la Banda Municipal de Teba.

Este festival podrá visitarse del 23 al 25 de agosto.



Sábado 24

Hara, el espíritu de la selva. Un musical en la Concepción

Vuelve a Málaga el musical Hara, el espíritu de la selva en su tercera edición, un espectáculo para toda la familia que se desarrollará en el corazón del Jardín Botánico Histórico de la Concepción.

El show, inspirado en el Libro de la Selva, cuenta la historia de una joven adolescente criada en la ciudad que decide ir a la selva durante las vacaciones, donde rogará a Mowgly que le cuente sus aventuras junto Bagueera, Baloo, el rey Louie, Shere Khan y otros animales.

Habrá una representación los días 24 y 25 de agosto, que dará comienzo a las 20:00 horas y a las 22:00 horas. Las entradas están entre 15 euros y 18 euros.

FOTO: Diario de Ronda

Fiesta de moros y cristianos en Benadalid

En honor a su patrón, San Isidoro, el municipio de Benadalid, en la Serranía de Ronda, celebra su fiesta de moros y cristianos, con una duración de dos días.

Así, el pueblo acoge una representación teatral en verso que se desarrolla en escenarios improvisados, y en los que se recrea el levantamiento mudéjar que se produjo en Sierra Bermeja en el año 1501.

Foto: La Diversiva

Domingo 25

Día entre cabras y quesos en Casabermeja

La Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña (CABRAMA) organiza en el municipio de Casabermeja un día entre cabras y quesos para aprender todo el proceso de elaboración, desde el pastoreo hasta su degustación.

La actividad incluye una visita guiada a la Iglesia y al Cementerio de San Sebastián en el pueblo, un tour por la Casa de la Cabra Malagueña en Casabermeja, una cata de quesos y, por supuesto, el acompañamiento a un pastor durante el paseo del rebaño.

La actividad tiene un coste de 15€ por adulto y 10€ por niño. El aforo máximo de la actividad es de 30 adultos.

Reservas: Tlf. 619.462.525, Correo: turismo@cabrama.com.